Zucchetti Spain presenta sus soluciones para la industria 5.0 en Advanced Factories 2026

Zucchetti Spain ha estado presente una vez más en el evento líder en automatización, robótica industrial y tecnologías para la industria, Advanced Factories, que en esta edición 2026 y bajo el lema ‘Next Gen of Automation’, se ha enfocado en la innovación como vehículo de digitalización de la industria.

Entre otras herramientas avanzadas, ha sido una oportunidad para que Zucchetti pudiera mostrar sus soluciones con IA para la industria 5.0 (ERP, MES, APS, SGA), un ecosistema completo para transformar la industria y la gestión de la cadena de suministro desde una única plataforma.

Así ha hablado Gabriel Ocio, responsable Comercial de Soluciones Supply Chain de Zucchetti Spain:

«La colaboración entre humanos e IA en la industria 5.0 requiere la conexión de todos los sistemas de gestión. Usar un ecosistema avanzado de gestión con un solo proveedor como el que ofrecemos en Zucchetti permite a las empresas centralizar los datos y generar procesos que aporten valor al negocio. Éste es el camino para poder avanzar hacia fábricas inteligentes donde se facilite el trabajo de las personas».

Potenciando el futuro de la industria a través de una gestión conectada

Las soluciones de software industrial y gestión de la cadena de suministro de Zucchetti, impulsadas por IA, facilitan la automatización del mantenimiento industrial a través del análisis predictivo, la optimización del inventario y la conexión de procesos de ventas, gestión de almacenes y planificación y control de la producción.

Una de las singularidades que Zucchetti ha presentado en Advanced Factories 2026 es la posibilidad de integrar todas estas herramientas en una sola plataforma a través de un único proveedor.

Solmicro ERP Industrial, el software de gestión especializado de Zucchetti Spain para la industria 5.0, actúa como núcleo de un ecosistema conectado que integra la planificación, producción, logística y gestión operativa desde una única plataforma. Gracias a la incorporación de tecnologías IA y herramientas de Business Intelligence, las empresas pueden mejorar la toma de decisiones y avanzar hacia un modelo de fábrica inteligente con información centralizada y procesos coordinados en tiempo real.

La propuesta de Zucchetti se complementa con soluciones avanzadas como OPERA MES para la digitalización y control de la producción; Zucchetti SGA-WMS para la automatización e integración de almacenes y operaciones logísticas; y ASPROVA, solución líder en planificación avanzada de la producción de la que Zucchetti es único proveedor oficial para España y Portugal. La integración de todas estas herramientas permite a las empresas mejorar la eficiencia operativa, optimizar recursos y reforzar la resiliencia de la cadena de suministro.

Muchas empresas del sector industrial trabajan aún con herramientas que no garantizan la plena interoperabilidad, lo que está dificultando una gestión inteligente de la cadena de suministro que garantice visibilidad, control y coordinación entre las distintas áreas de negocio.

Zucchetti impulsa la adaptación a la industria 5.0 a través de sus soluciones con IA en Advanced Factories

Con más de 35 años desarrollando software para la industria y más de 4000 clientes, Zucchetti Spain ha puesto el foco en Advanced Factories 2026 en la necesidad de adaptarse para superar los retos de la gestión del supply chain.

En un sector que se está viendo transformado por la innovación tecnológica y el auge de la IA, hoy es imprescindible avanzar hacia un modelo de gestión conectada e inteligente, con un solo proveedor.

Con una propuesta integral para la industria, Zucchetti Spain facilita la recogida y análisis de datos para evolucionar hacia una gestión de fábricas y almacenes inteligentes, donde la IA ayude a maximizar la productividad y facilitar el trabajo de las personas mediante una gestión más conectada y eficiente.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, una facturación de 1.250 millones de euros en 2024 en su división de software y 9.500 empleados, 2.600 de ellos dedicados en exclusiva al I+D+i, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia. Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

Con más de 35 años de experiencia, Zucchetti Spain es un punto de referencia en el sector TI nacional, con más de 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 24,5 millones de euros en 2025 y más de 4.000 clientes. Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, programación y planificación de la producción; gestión de RRHH, nómina, movilidad y espacios de trabajo; software para asesorías y despachos profesionales, soluciones de automatización documental y ciberseguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, y el apoyo del potente equipo de investigación y desarrollo del Grupo Zucchetti, lo que le ha reportado importantes reconocimientos: «Premio Mejor Proveedor del sector Despachos Profesionales» en 2025 (Premios ProDespachos & Emprendedores), «Premio Innovación 2024» (Premios Pasión por el Despacho); en 2023, «Premio Mejor Software de Gestión Empresarial» (XXIII Premios Byte TI); en 2022, «Premio Innovación» (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial); «Premio Innovación en Desarrollo de Software» en 2021 (Asociación Europea de Economía y Competitividad), «Premio Empresa del Año» en 2019 (Premios Tecnología Siglo XXI), y «Premio Mejor Software de RRHH» en 2019 (Premios El Economista).