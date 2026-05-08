Andrés Farrugia impulsa financiamiento de Caja de Ahorros para acelerar obras públicas en Panamá

La Caja de Ahorros de Panamá anunció la implementación de un mecanismo financiero que permitirá canalizar hasta B/.3,000 millones para dinamizar la ejecución de obras públicas y fortalecer la actividad económica en el país.

La iniciativa, que inicia con una proyección aproximada de B/.600 millones, ha sido diseñada para facilitar liquidez a contratistas del Estado, contribuyendo a acelerar proyectos clave y generar empleo en distintos sectores productivos.

Este instrumento se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, garantizando una ejecución alineada con las prioridades nacionales.

Andrés Farrugia destaca el impacto del financiamiento en la reactivación económica de Panamá

El gerente general de la entidad, Andrés Farrugia, explicó que este mecanismo responde a la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de los contratistas y reducir los tiempos de ejecución de obras públicas.

«Este mecanismo permitirá acelerar proyectos clave para el país, fortaleciendo la ejecución de obras y la generación de empleo«, afirmó Andrés Farrugia.

El esquema contempla una estructura financiera respaldada por entidades bancarias de solidez internacional, lo que permite combinar capacidad de financiamiento, eficiencia operativa y agilidad en la ejecución.

«Hemos diseñado una herramienta que combina solidez financiera con rapidez de respuesta, permitiéndonos atender las necesidades del país y contribuir a una ejecución más eficiente de las obras públicas«, añadió el Gerente General.

Este mecanismo forma parte de una estrategia institucional orientada a consolidar el papel de la banca estatal como facilitador del desarrollo económico, integrando soluciones financieras con impacto directo en sectores clave.

Con esta iniciativa, la Caja de Ahorros de Panamá refuerza su rol como un actor clave en la articulación entre el sistema financiero y las necesidades del país, contribuyendo a generar condiciones favorables para la inversión, la ejecución de proyectos y la creación de empleo.

El impacto de este instrumento no solo se traduce en mayor eficiencia en la ejecución de obras, sino también en la generación de oportunidades, el fortalecimiento del tejido productivo y el impulso al crecimiento sostenible.