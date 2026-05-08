Luckia abre una nueva etapa con la inauguración de su nueva sede corporativa en A Coruña

Luckia inaugura oficialmente su nueva sede corporativa en A Coruña, un acto institucional que simboliza el inicio de una nueva etapa para la compañía, marcada por la apuesta por la innovación, el crecimiento internacional, la sostenibilidad y el desarrollo del talento.

El acto contó con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Alberto Fontenla; y el presidente de la compañía, José González, así como distintos representantes institucionales, empresariales y directivos de la compañía. También estuvo presente, como leyenda de LALIGA, Iván Helguera.

Durante su intervención, el José González destacó que «hoy inauguramos formalmente nuestras nuevas oficinas, pero sobre todo inauguramos una nueva etapa en Luckia. Una etapa que nace en A Coruña, que se construye desde Galicia, pero que mira con ambición al mundo».

La compañía reafirmó además su impacto económico y social en los territorios en los que opera. Cada año, el grupo aporta alrededor de 50 millones de euros entre impuestos y contribuciones sociales, de los cuales 15 millones se generan en Galicia.

Luckia pone en valor su compromiso con la generación de empleo de calidad y con un modelo de crecimiento responsable y en la inversión constante en las personas. En este sentido, la empresa supera ya las 60.000 horas de formación impartidas al año, convencida de que «el crecimiento de una empresa solo se crea si invertimos en las personas» según indicó su presidente.

La nueva etapa de Luckia estará también marcada por un fuerte impulso a la formación, el emprendimiento y la innovación. La compañía anunció tres grandes iniciativas estratégicas: una serie de tres programas formativos junto a ISDI, un proyecto lanzadera para impulsar startups tecnológicas en Galicia, cuyo primer piloto arrancará durante el segundo semestre de este año; y, por último, la Fundación Luckia pondrá en marcha un ciclo mensual de conferencias abiertas y gratuitas, cuya primera cita contará con la participación del conocido hacker Chema Alonso.

«El camino que nos ha traído hasta aquí es el reflejo de una transformación constante: de una pequeña gramola a la globalización del mundo digital», culminó González.

Un edificio innovador y sostenible

La nueva sede corporativa de Luckia ha sido concebida como un referente en sostenibilidad, eficiencia energética e innovación arquitectónica.

El edificio cuenta con capacidad para albergar a cerca de 1.000 personas y se convierte en el primer inmueble de Galicia en obtener el sello LEED Platino, uno de los máximos reconocimientos internacionales en construcción sostenible.

Entre sus principales características destacan también la instalación de geotermia más importante de Galicia, sistemas de aerotermia y paneles fotovoltaicos, elementos que refuerzan el compromiso decidido de la compañía con la ecoeficiencia y la sostenibilidad.

Con esta inauguración, Luckia consolida su apuesta por Galicia como centro neurálgico de su crecimiento y reafirma su ambición de seguir expandiéndose internacionalmente desde A Coruña.