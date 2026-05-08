La Terapia Marina despierta un interés creciente entre los profesionales de la salud

El pasado sábado 24 de abril, Madrid fue el punto de encuentro de 120 profesionales de la salud que participaron en el Seminario ‘Terapia Marina de Quinton’, organizado por la Fundación René Quinton. Un evento que confirma una realidad cada vez más evidente: el interés del sector sanitario por enfoques terapéuticos que respeten la fisiología, cuenten con base científica y ofrezcan nuevas respuestas a los retos de la práctica clínica actual.

La jornada, gratuita y dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios, contó con el apoyo institucional de Quinton Biotech Labs, laboratorio de referencia a nivel mundial en Terapia Marina, responsable de haber mantenido vivo el método de René Quinton, validarlo científicamente y adaptarlo a los estándares actuales de calidad y seguridad con foco en la práctica sanitaria.

Una mirada integrativa que gana espacio en consulta

A lo largo del seminario, médicos integrativos, nutricionistas, fisioterapeutas, naturópatas y profesionales de distintas disciplinas de las terapias naturales compartieron un espacio de aprendizaje y reflexión en torno al uso terapéutico del agua de mar. La Terapia Marina se perfila así no como una corriente puntual, sino como una disciplina que empieza a ocupar un lugar propio dentro del enfoque integrativo de la salud.

Las intervenciones combinaron conocimiento científico y experiencia clínica desde distintas perspectivas. Desde el ámbito del laboratorio, Rocío López Hernanpérez, directora técnica de Quinton Biotech Labs, y Francisco Javier Coll Sánchez, director general del laboratorio, aportaron una visión actualizada sobre la evolución del uso terapéutico del agua de mar. Asimismo, expusieron los criterios de calidad necesarios para su aplicación profesional y nuevas claves para comprender la biodisponibilidad y la función celular.

El programa se enriqueció con las aportaciones de la Dra. Pilar García De la Barga Palacios, especialista en Bioquímica y Ciencias Médicas, que abordó el papel de los oligoelementos en la salud ósea; del Dr. Marco Francisco Payá Torres, miembro de la Academia Internacional de Medicina Ambiental y de la Academia de Ciencias de Nueva York, que profundizó en los criterios de elección terapéutica en consulta; y de la Gda. África Pol Calderón, fisioterapeuta pediátrica, que compartió un caso clínico en pediatría respiratoria que permitió aterrizar el enfoque en un contexto asistencial real.

Según señaló Francisco Javier Coll Sánchez, director general de Quinton Biotech, ‘’Cada vez son más los profesionales sanitarios que buscan herramientas terapéuticas eficaces y seguras, alineadas con la fisiología y con base científica, y estos encuentros responden a esa necesidad de contar con más criterio y más conocimiento a la hora de acompañar a los pacientes».

Con más de diez años de trayectoria organizando este tipo de seminarios, la Fundación celebrará un total de seis encuentros presenciales repartidos por la geografía española, con la previsión de que más de 700 profesionales de la salud participen en ellos.

El recorrido previsto incluye las siguientes ciudades y meses:

Madrid – abril

– abril Valencia – mayo

– mayo Bilbao – mayo

– mayo Alicante – junio

– junio Barcelona – octubre

– octubre Málaga – noviembre

Los profesionales sanitarios interesados en asistir a próximos seminarios podrán inscribirse en Fundación René Quinton.