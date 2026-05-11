Frame Security se lanza con 50 millones de dólares para construir el futuro de la seguridad humana

Frame Security anunció hoy su lanzamiento público junto con una ronda de financiación de 50 millones de dólares liderada por Index Ventures, Team8 y Picture Capital, con la participación de pesos pesados de la industria como el CEO de Wiz, Assaf Rappaport, y Elad Gil, quien inicialmente se unió como inversor ángel y desde entonces ha reforzado su apuesta a través de su fondo, Gil Capital. La empresa está construyendo una nueva categoría de seguridad del riesgo humano, diseñada para proteger a las organizaciones frente al mayor vector de ataque en ciberseguridad: las personas.

Casi el 96 % de las organizaciones proporcionan algún tipo de formación en concienciación sobre seguridad, sin embargo, aproximadamente el 90 % de las brechas de datos siguen implicando el factor humano. Como resultado, las organizaciones están invirtiendo fuertemente en programas de seguridad para empleados, con el mercado global de formación en concienciación sobre seguridad proyectado para alcanzar los 13.000 millones de dólares en 2027. Al mismo tiempo, el auge de la IA generativa está haciendo que los ataques de ingeniería social sean significativamente más convincentes y escalables, permitiendo a los atacantes crear mensajes personalizados, suplantar a compañeros o directivos, y llegar a los empleados a través de correo electrónico, plataformas de mensajería, llamadas telefónicas y reuniones por vídeo. Según Gartner, el 43 % de los líderes de ciberseguridad informó haber experimentado al menos un incidente de llamada de audio deepfake en 2025, mientras que el 37 % se encontró con llamadas de vídeo deepfake. Estos ataques están diseñados para engañar a los empleados y hacer que compartan información sensible, aprueben pagos o concedan acceso a sistemas críticos. Los riesgos se multiplican, ya que los empleados toman cientos de decisiones operativas cada día que conllevan posibles implicaciones de seguridad, sin embargo, la mayoría de los equipos de seguridad siguen dependiendo de presentaciones trimestrales de seguridad y simulaciones de phishing obsoletas que no reflejan cómo trabajan realmente las personas ni cómo atacan realmente los hackers.

Frame reconoce que los empleados son la última línea de defensa frente a las amenazas cibernéticas modernas. La plataforma automatiza todo el proceso de concienciación y formación en seguridad. Utilizando IA, permite a las empresas generar rápidamente simulaciones de ataque realistas, formación hiperpersonalizada basada en roles y orientación adaptada para empleados en toda la organización. Cuando surgen nuevos tipos de ataques, los equipos de seguridad pueden crear e implementar formación relevante en cuestión de minutos, ayudando a los empleados a reconocer y detener amenazas antes de que se conviertan en incidentes reales. Al analizar continuamente el comportamiento de los empleados y los patrones organizativos, Frame puede proporcionar orientación y simulaciones relevantes en el momento, ayudando a los empleados a reconocer y responder a los tipos de ataques a los que es más probable que se enfrenten. Como resultado, las organizaciones pueden ir más allá de los programas de concienciación estáticos y reforzar la capa humana de defensa donde a menudo comienzan los incidentes de seguridad.

«En un solo día, los empleados toman cientos de decisiones que conllevan posibles implicaciones de ciberseguridad», dijo Tal Shlomo, cofundador y CEO de Frame Security. «La IA ha hecho que los ataques de ingeniería social sean drásticamente más fáciles de crear y mucho más difíciles de detectar. En mi experiencia trabajando con equipos de seguridad líderes en organizaciones Fortune 500 en Wiz, incluso los sistemas de ciberseguridad más avanzados no podían eliminar el riesgo introducido por el comportamiento humano. Tras observar numerosos ataques centrados en las personas, construimos Frame con la ambición de capacitar a la fuerza laboral para convertirse en la línea de defensa más fuerte contra los ataques impulsados por IA. Nuestro motor de IA actúa como un sistema dinámico que evoluciona con la organización y prepara a los empleados para las amenazas reales a las que se enfrentan».

Frame Security fue fundada por los emprendedores en ciberseguridad Tal Shlomo y Sharon Shmueli, ambos antiguos miembros de la unidad cibernética de élite israelí Unit 8200, quienes aportan una profunda experiencia técnica y del sector a la empresa. Shlomo se unió a Wiz como uno de sus primeros empleados, trabajando en la compañía durante su fase inicial de crecimiento antes de convertirse en una de las startups de ciberseguridad más exitosas de la historia, culminando en su adquisición por Google por 32.000 millones de dólares. Shmueli desempeñó anteriormente el cargo de CTO en la plataforma de venture de Team8 con solo 25 años, donde ayudó a evaluar y construir empresas de ciberseguridad de próxima generación en una de las firmas de inversión líderes del sector, que gestiona más de 2.000 millones de dólares en activos.

«El riesgo humano existe en cualquier empresa con empleados», dijo Shardul Shah, socio de Index Ventures. «Esos empleados necesitan estar preparados para las amenazas a las que se enfrentan hoy, no a una aproximación estática de amenazas de hace cinco años. Frame está construyendo una plataforma que hace eso posible».

«Lo que hace convincente a Frame es que ofrece a las organizaciones una forma práctica de preparar a sus empleados para estos ataques y convertir la capa humana en una parte significativa de su postura de seguridad», dijo Elad Gil, inversor tecnológico y respaldo de Frame.

Frame Security ya está desplegada en decenas de organizaciones empresariales, con una fuerte tracción entre grandes empresas. La compañía cuenta con decenas de clientes corporativos, incluyendo Louis Dreyfus Company, AlphaSense, Rockefeller Capital Management, entre otros, ayudando a los equipos de seguridad a reforzar sus defensas frente a ataques dirigidos a personas. Con la nueva financiación, Frame planea ampliar sus equipos de ingeniería, investigación en ciberseguridad de frontera e IA, y comercialización, así como acelerar la adopción de su plataforma en empresas de Estados Unidos y a nivel global.

Sobre Frame Security

Frame Security es una empresa de seguridad humana y concienciación en seguridad que ayuda a las organizaciones a defenderse de la creciente ola de ingeniería social, deepfakes y amenazas impulsadas por IA.