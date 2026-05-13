United Way España y Fundación Ecomar refuerzan el Reto RES30 en el estreno especial de OCEAN

Fundación United Way España refuerza su compromiso con la educación ambiental y la protección marina a través de Reto RES30, una iniciativa lanzada el pasado año para movilizar a la comunidad educativa, autoridades y referentes culturales con el objetivo de impulsar un cambio real en favor de los océanos.

El proyecto sitúa al alumnado en el centro de la transformación, promoviendo la sensibilización y la acción colectiva desde las aulas para proteger el Mediterráneo y fomentar una ciudadanía más comprometida con la sostenibilidad. Desde su puesta en marcha, Reto RES30 anima a centros educativos de toda España a implicarse activamente mediante acciones de concienciación, difusión y participación social.

Los colegios adheridos al programa reciben materiales pedagógicos específicos y recursos educativos diseñados para trabajar en el aula cuestiones clave como la biodiversidad marina, la emergencia climática y la conservación de los ecosistemas. Además, obtienen reconocimiento público como centros comprometidos con el medio ambiente.

El estreno de OCEAN, nuevo impulso al proyecto

Como parte de este compromiso, el pasado 8 de mayo, coincidiendo con la conmemoración del centenario de Sir David Attenborough, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España acogió el estreno especial del documental OCEAN, en un evento promovido por United Way y la asociación VELMARI, que reunió a representantes del ámbito educativo, científico, cultural y social comprometidos con la conservación marina y la sensibilización ambiental.

La proyección contó con la participación destacada de Theresa Zabell, doble campeona olímpica y presidenta de Fundación Ecomar, y de Carlos Duarte, asesor científico de la fundación y una de las figuras más influyentes de la oceanografía mundial. El coloquio posterior estuvo moderado por Marina Fuentes Arredondo, directora general de Fundación United Way España.

Durante el encuentro, los participantes subrayaron la necesidad urgente de preservar mares y océanos como condición indispensable para garantizar la supervivencia de nuestra especie y el equilibrio climático del planeta. En este contexto, Theresa Zabell puso el foco en el papel esencial de la educación ambiental y de la implicación de la sociedad civil para fomentar una cultura de respeto hacia el medio marino, especialmente entre niños y jóvenes

En esta línea, el documental OCEAN, narrado por David Attenborough, sirvió como una poderosa llamada a la acción al mostrar tanto la extraordinaria belleza de los océanos como su fragilidad frente al impacto humano, al tiempo que plantea soluciones reales y esperanzadoras para recuperar el equilibrio del planeta mediante la protección del ecosistema marino. David Attenborough reconoce que ha necesitado casi 100 años para comprender que «si salvamos el mar, salvamos nuestro mundo».

La película, narrada por el mismo Attenborough, muestra la belleza y fragilidad de los océanos y subraya su papel esencial para la vida en la Tierra. A través de imágenes espectaculares y un mensaje esperanzador, el documental plantea soluciones concretas para recuperar el equilibrio del planeta mediante la protección del medio marino.

Educación como motor de cambio

Para la Fundación United Way España, la protección del planeta empieza en las aulas «porque que centros educativos tienen un papel clave para impulsar generaciones más conscientes y comprometidas con el cuidado del entorno».

A través de Reto RES30, los colegios pueden formar parte de un movimiento ciudadano para proteger el 30% del Mediterráneo mediante la recogida de la recogida de firmas de sus mayores en www.reserva30.org, sensibilizando al mismo tiempo a miles de estudiantes y familias sobre la importancia de conservar nuestros mares. Compartir información, movilizar a la comunidad educativa y fomentar la participación convierte a cada centro en agente de cambio. Así mismo para obtener más información y registrar un colegio en el RETO RES30 y poder obtener los recursos ligados a OCEANO y el trabajo de David Attenborough a través de este link.

Los centros inscritos obtienen reconocimiento público, un sello digital para su web y pasan a integrarse en una red de colegios comprometidos con el medio ambiente. Además, reciben acceso gratuito al visionado de OCEAN, materiales didácticos para trabajar con el alumnado y la posibilidad de participar en acciones especiales vinculadas al estreno de la película.

Para United Way, educar, movilizar y dejar huella son los tres pilares de esta iniciativa: «el cambio empieza en las aulas y se expande como una ola. La protección del planeta empieza en las aulas, porque las nuevas generaciones tienen un papel esencial en la construcción de un futuro más sostenible cuando cuentan con las herramientas adecuadas», señala la directora de la Fundación Marina Fuentes.

Con iniciativas como el Reto RES30 y acciones de sensibilización vinculadas a proyectos culturales y educativos de gran impacto, United Way España y Fundación Ecomar refuerzan su compromiso conjunto de impulsar una ciudadanía más consciente, activa y preparada para afrontar los desafíos ambientales del presente y del futuro.