Wellgistics Health anuncia colaboración piloto MSO con Kare PharmTech dirigida al mercado estadounidense

Wellgistics Health, Inc. (NASDAQ:WGRX) («Wellgistics» o la «Compañía»), una empresa líder en tecnología sanitaria y distribución farmacéutica, anunció hoy una colaboración piloto con Kare PharmTech y Kare Clinicals integrando su infraestructura MSO para apoyar servicios de gestión de cuidados crónicos («CCM») y monitorización remota de pacientes («RPM») en las consultas de proveedores participantes. Según informes de terceros del sector, el mercado estadounidense de RPM asciende actualmente a 14.000 millones de dólares y se espera que alcance aproximadamente los 29.000 millones de dólares para 2030, lo que representa una CAGR del 12,6 %, a medida que los proveedores sanitarios continúan cambiando hacia modelos de atención basados en el valor y en el hogar.

El programa piloto incluye actualmente múltiples consultas de proveedores, con Kare Clinicals MSO actuando como proveedor de facturación en nombre de las consultas participantes y de los proveedores que prestan los servicios. La iniciativa está diseñada para apoyar la participación del paciente, la coordinación de la atención y los programas de monitorización longitudinal a través de flujos de trabajo escalables habilitados por operaciones y tecnología. Se espera que todos los servicios de CCM y RPM sean prestados y facturados por proveedores debidamente autorizados y entidades participantes de conformidad con las leyes sanitarias federales y estatales aplicables, los requisitos de reembolso y las normas de los programas de pagadores.

Las compañías indicaron que la infraestructura piloto ya ha generado más de 1.500 reclamaciones y está destinada a servir como base para esfuerzos de expansión más amplios dirigidos aproximadamente a proveedores adicionales con el tiempo. Como parte de la colaboración, Wellgistics Health tiene la intención de aprovechar su red de más de 6.500 farmacias independientes para ayudar a identificar y apoyar a pacientes elegibles que puedan beneficiarse de los servicios de CCM y RPM. Las farmacias participantes dentro de la Wellgistics Pharmacy Network también pueden tener oportunidades de participar en iniciativas de implicación clínica asociadas al programa.

Prashant Patel, presidente y CEO de Wellgistics Health, Inc., declaró: «Creemos que la convergencia de la implicación de las farmacias, la conectividad de los proveedores y la coordinación de la atención habilitada por tecnología representa una oportunidad significativa para mejorar los resultados de los pacientes al tiempo que se crean nuevas oportunidades económicas para las farmacias independientes. A través de esta colaboración piloto con Kare PharmTech, estamos estableciendo una infraestructura diseñada para apoyar modelos escalables de participación del paciente en programas de gestión de cuidados crónicos y monitorización remota de pacientes».

Mital Panera, fundador y director ejecutivo de Kare PharmTech, añadió: «Nuestro enfoque ha sido construir una plataforma MSO operativamente eficiente capaz de apoyar a los proveedores con la coordinación de la atención y los flujos de trabajo de reembolso. Al colaborar con Wellgistics Health y su red de farmacias, creemos que podemos ampliar aún más la participación de los pacientes, mejorar la continuidad de la atención y crear un marco escalable para el crecimiento futuro de los proveedores».

Las compañías señalaron que el programa piloto sigue sujeto a un desarrollo operativo continuo, la participación de proveedores y consideraciones de cumplimiento normativo a medida que continúan los esfuerzos de expansión.

Sobre Wellgistics Health, Inc.

Wellgistics Health (NASDAQ: WGRX) es un líder en tecnología de la información sanitaria, que integra su plataforma propietaria de inteligencia artificial para la optimización de la dispensación farmacéutica EinsteinRx™ en su plataforma patentada de contratos inteligentes habilitada por blockchain PharmacyChain™ para optimizar el proceso de dispensación de medicamentos con receta. Su plataforma integrada conecta más de 6.500 farmacias (la «Wellgistics Pharmacy Network») y más de 200 fabricantes, ofreciendo distribución mayorista, enrutamiento digital de recetas, entrega directa al paciente y servicios hub impulsados por IA como elegibilidad, adherencia, incorporación, autorización previa y cumplimiento de pagos en efectivo según sea necesario para optimizar el acceso de los pacientes. Wellgistics ofrece soluciones integrales diseñadas para restaurar el acceso, la transparencia y la confianza en el mercado estadounidense de medicamentos con receta para farmacias independientes.

Sobre Kare PharmTech, LLC

Kare Clinicals forma parte del ecosistema más amplio de empresas propiedad de Kare PharmTech, LLC, una compañía controlada por el Dr. Kiran Patel. El Dr. Patel fundó el proveedor de Medicaid WellCare en 1992 y lo vendió en 2002 por 200 millones de dólares. En 2007, el Dr. Patel fundó America’s 1st Choice Holdings y adquirió Freedom Health y Optimum Holdings. En 2017, vendió America’s 1st Choice Holdings a Anthem, Inc. El Dr. Patel es un reconocido filántropo y fue nombrado Floridian of the Year por la revista Florida Trend.