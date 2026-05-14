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Andrés Farrugia presenta programa financiero de Caja de Ahorros y BBVA para obras en Panamá

Andrés Farrugia resalta el alcance de un programa financiero de Caja de Ahorros estructurado junto a BBVA Corporate & Investment Banking (CIB), orientado a fortalecer la ejecución de proyectos públicos, facilitar liquidez y dinamizar la economía nacional

Andrés Farrugia presenta programa financiero de Caja de Ahorros y BBVA para obras en Panamá
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LCaja de Ahorros de Panamá participa en un programa financiero diseñado para respaldar la ejecución de inversiones públicas en Panamá mediante soluciones de liquidez dirigidas a contratistas y proveedores vinculados a proyectos de infraestructura. La operación contempla una capacidad potencial de hasta 3.000 millones de dólares, con un tramo inicial aproximado de 600 millones.

El mecanismo, estructurado junto a BBVA Corporate & Investment Banking (CIB), busca optimizar los flujos de pago asociados a la inversión pública y acelerar la ejecución de obras estratégicas en distintos sectores del país.

Andrés Farrugia vincula financiamiento e infraestructura con crecimiento económico en Panamá 
El gerente general de la entidad, Andrés Farrugia, destacó que contar con herramientas financieras ágiles y bien estructuradas resulta clave para acelerar proyectos capaces de generar empleo y fortalecer el crecimiento económico

«La capacidad de articular soluciones financieras eficientes es fundamental para acelerar proyectos estratégicos, fortalecer la inversión y generar impacto positivo en distintos sectores productivos del país«, afirmó Andrés Farrugia.

De acuerdo con la información divulgada sobre la operación, el programa permitirá reforzar la cadena de valor vinculada a infraestructura y contribuir a una ejecución más eficiente de obras públicas, integrando capacidad financiera internacional con soluciones adaptadas a las necesidades del mercado panameño.

La iniciativa se desarrolla en un contexto donde Panamá mantiene una estrategia orientada a fortalecer la inversión en infraestructura y modernizar sectores clave de la economía, considerados fundamentales para la competitividad y el crecimiento sostenible.

Además, este tipo de mecanismos refuerza la capacidad de la banca estatal para conectar inversión, liquidez y ejecución de proyectos de impacto económico, facilitando condiciones más favorables para el desarrollo nacional.

«El fortalecimiento del ecosistema financiero y la ejecución eficiente de proyectos son elementos fundamentales para impulsar empleo, inversión y crecimiento sostenible«, señaló el gerente general.

Con este programa, la Caja de Ahorros de Panamá fortalece su participación en iniciativas orientadas a conectar inversión, infraestructura y crecimiento económico, en un contexto donde la ejecución eficiente de obras públicas continúa siendo un factor clave para la actividad productiva del país.

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