Alicante entra en la perfumería nicho con una marca nacida de 50 años de tradición

Tras más de 50 años dedicados al mundo de la perfumería, la familia De la Villa da el paso de convertir su experiencia en una firma propia: De la Villa, una nueva marca de perfumería nicho nacida en Alicante y concebida desde la tradición, el criterio y la sensibilidad de quienes llevan toda una vida dedicados al perfume.

El proyecto nace desde Perfumería Laura, uno de los nombres históricos del sector en Alicante y una de las pocas perfumerías tradicionales que siguen activas en España, con medio siglo de historia ligado al perfume de autor, la alta perfumería y el trato cercano que solo conservan los negocios con legado.

Durante décadas, la familia ha trabajado con algunas de las casas más reconocidas de la perfumería internacional, desarrollando una visión propia sobre el perfume: más exigente, más emocional y más ligada a la identidad que a la tendencia. Ese recorrido es el que hoy da forma a De la Villa.

Lejos de plantearse como un lanzamiento oportunista, la nueva firma nace como una evolución natural. El paso lógico de una familia que no solo ha vendido perfume durante años, sino que ha vivido el oficio desde dentro, construyendo una relación con el producto basada en la experiencia, el criterio y el tiempo.

De la Villa representa una nueva etapa: la de quienes, después de décadas interpretando el lenguaje del perfume, deciden por fin hablar con voz propia.

La firma ha sido desarrollada durante los últimos dos años junto a Ramón Monegal, una de las figuras más influyentes de la perfumería española y, para muchos, el perfumista más importante del país. Su participación aporta al proyecto no solo firma y prestigio, sino también un vínculo directo con una de las grandes sagas históricas de la perfumería nacional.

El resultado ya puede descubrirse tanto en la tienda física de Perfumería Laura como a través de su canal online, donde De la Villa ha comenzado a dar sus primeros pasos de forma discreta, fiel a una manera de entender el lujo más cercana al criterio que al ruido.

Con De la Villa, Alicante entra en la perfumería nicho con nombre propio. No como tendencia, sino como consecuencia natural de una historia construida durante más de medio siglo.