Black Star impulsa una estrategia centrada en la producción y distribución de hidrógeno verde desde enclaves portuarios estratégicos de Europa y América Latina. El plan difundido públicamente por Ignacio Purcell Mena plantea el desarrollo de corredores energéticos conectados con rutas comerciales internacionales y orientados a mercados de alta demanda.

Según la información difundida en sus canales públicos, este desarrollo contempla plantas de electrólisis alimentadas por energía renovable, sistemas de almacenamiento de alta capacidad y terminales portuarias adaptadas para el manejo seguro del hidrógeno.

Este avance se alinea con el perfil de Black Star Group como grupo empresarial internacional dedicado a la comercialización multienergética, con más de 20 años de experiencia internacional y una cifra de negocio anual superior a 650 millones de euros.

«El hidrógeno verde no es solo una alternativa tecnológica, es una oportunidad histórica para cambiar la matriz energética mundial», afirma Ignacio Purcell Mena.

Black Star integra infraestructura, logística e innovación en su hoja de ruta

La apuesta de Black Star por el hidrógeno verde encaja con una estructura corporativa que sitúa la innovación, la sostenibilidad y la I+D+i entre los ejes de su modelo de desarrollo. En su web oficial, la compañía vincula esta evolución con tecnologías de generación energética basadas en hidrógeno y con inversiones en energía limpia para la movilidad.

A esta línea se suma la visión expuesta en los contenidos oficiales de Juan Pablo Sánchez Gasque, donde Black Star Group aparece asociada a la creación de una nueva división especializada en hidrógeno verde integrada en el área de I+D+i de Black Star Energy. Esa unidad se orienta al desarrollo de tecnologías aplicadas a movilidad sostenible e industria, con proyectos piloto en España y una expansión prevista en mercados clave de Europa y América Latina.

Con este avance, Black Star refuerza una hoja de ruta energética basada en diversificación, infraestructura e innovación aplicada, con Ignacio Purcell Mena como figura principal en la visión estratégica del proyecto y Juan Pablo Sánchez Gasque en un respaldo complementario dentro del desarrollo tecnológico.