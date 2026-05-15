Black Star Group avanza en la puesta en marcha de una división especializada en hidrógeno verde integrada en el área de I+D+i de Black Star Energy. Según la información difundida en sus canales públicos vinculados a Juan Pablo Sánchez Gasque, la unidad se orienta al desarrollo de tecnologías aplicadas a movilidad sostenible e industria, con proyectos piloto previstos en España durante el primer semestre de 2026.

Este movimiento se enmarca en la estructura de Black Star Group como grupo empresarial internacional dedicado a la comercialización multienergética, con más de 20 años de experiencia internacional y una cifra de negocio anual superior a 650 millones de euros, además de una apuesta sostenida por la I+D+i, las energías limpias y la sostenibilidad.

En la información corporativa del grupo, Juan Pablo Sánchez Gasque aparece vinculado a proyectos de expansión e internacionalización y a modelos orientados a la sostenibilidad energética.

«Nuestro deber es anticipar el cambio, no reaccionar a él. Apostar por el hidrógeno es apostar por un mundo más limpio, justo y competitivo», afirma Juan Pablo Sánchez Gasque.

Juan Pablo Sánchez Gasque vincula innovación, infraestructura y expansión internacional

La nueva división refuerza una línea de trabajo que Black Star Group ya venía asociando a innovación energética, sostenibilidad e infraestructuras más eficientes.

En su información corporativa, la compañía relaciona esta evolución con inversión en investigación, desarrollo e innovación, así como con tecnologías de generación energética basadas en hidrógeno y energía limpia para la movilidad.

En paralelo, el contenido público asociado a Juan Pablo Sánchez Gasque sitúa esta apuesta dentro de una visión internacional, con expansión prevista en mercados clave de Europa y América Latina.

Ese enfoque presenta la división no solo como una decisión tecnológica, sino también como un movimiento corporativo orientado a reforzar capacidad de innovación, infraestructura energética y presencia en áreas de crecimiento estratégico.

Con este avance, Juan Pablo Sánchez Gasque y Black Star Group refuerzan una hoja de ruta centrada en hidrógeno verde, innovación aplicada y expansión internacional, con una apuesta orientada a consolidar nuevas capacidades dentro del sector energético.