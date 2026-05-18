España mira al Mundial: suben 32% y 13% las búsquedas de vuelos a ciudades sede en México y US

Desde estadios abarrotados a lo largo y ancho de Norteamérica hasta animados bares deportivos en Europa, el verano de 2026 promete ser inolvidable para todos los aficionados al fútbol incluidos, por supuesto, los españoles, que ya tienen la vista puesta en México y Estados Unidos. De acuerdo con los datos de KAYAK, un motor de búsqueda de viajes líder, las búsquedas de vuelos de los viajeros españoles a las ciudades sede de México y Estados Unidos han aumentado un 32% y un 13% respectivamente, en comparación con el año pasado.

Con el objetivo de ayudar a los aficionados al fútbol a tomar decisiones de viaje informadas, KAYAK lanza una guía con información sobre cuánto le costará a los viajeros españoles seguir a la selección en cada parada del Mundial, consejos para ahorrar en sus viajes a Norteamérica y un ranking con los mejores destinos en Europa para disfrutar de unas vacaciones de verano y de los partidos sin salirse del presupuesto.

Ahorros en vuelos a Estados Unidos y México

A pesar del impacto que el aumento de los precios del combustible ha tenido en las tarifas aéreas en medio del contexto global actual, aquellos que tengan previsto ver en directo a la selección pueden respirar un poco más tranquilos. Los datos de KAYAK señalan que, durante el torneo, los precios de los vuelos desde España a las ciudades anfitrionas en Estados Unidos se sitúan en los 683 € de media, un 4% menos que el año pasado, mientras que los precios de los vuelos a las ciudades sede mexicanas alcanzan los 955 € de media, un 9% menos que en 2025, lo que ofrece a los aficionados un buen punto de partida para planificar su viaje.

«La planificación será clave para los aficionados que quieran seguir el torneo en Norteamérica. Desde elegir el punto de entrada con mejor relación calidad-precio hasta planificar la ruta entre partidos de la fase de grupos, cada decisión puede influir en el coste total del viaje», señala Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa. «Con los precios de alojamiento en las ciudades sede registrando un aumento del 42% de media respecto al año pasado, y picos en destinos como Guadalajara, donde el precio medio por noche ha subido un 183%, ahora más que nunca es importante planificar cuidadosamente. Herramientas para reservar un itinerario de vuelo con múltiples destinos pueden ayudar a los viajeros a reducir los gastos. Y, para una mayor facilidad de búsqueda y comparación de precios, la herramienta Pregúntale a la IA de KAYAK permite iniciar planificación del viaje en un chat, mientras los resultados de vuelos, hoteles y alquiler de coches se actualizan en tiempo real junto a la conversación, combinando la facilidad de la inteligencia artificial con los resultados de una página tradicional».

Destinos en Europa para disfrutar del verano y del fútbol (y ahorrar)

No todo el mundo se ha hecho con una entrada para el torneo este año, pero lo cierto es que no hace falta un asiento en el estadio para sentir la emoción del Mundial.

KAYAK ha analizado los destinos turísticos europeos a los que los viajeros españoles buscan volar durante las fechas del campeonato, así como los factores que más importan a los aficionados al fútbol: el coste del alojamiento, la facilidad para encontrar un bar que retransmita los encuentros e incluso el precio de una cerveza. ¿El resultado? Una lista de 20 destinos con opciones de gran calidad-precio.

Top 10 destinos europeos para seguir a La Roja y vivir el Mundial

Estos son las ciudades de destino, el precio medio del vuelo ida y vuelta, el precio medio del alojamiento, el % de bares y pubs deportivos y el precio medio de una cerveza (0,5 l).

Londres: €130, €240, 65%, €8 Roma: €109, €202, 62%, €5 Málaga: €108, €141, 52%, €3 Bruselas: €203, €156, 47%, €5 Ámsterdam: €201, €195, 46%, €6 Puerto del Rosario: €182, €115, 41%, €2.5 Madrid: €118, €167, 38%, €3.5 Barcelona: €133, €192, 33%, €4 Milán: €79, €177, 24%, €6 Sevilla: €129, €116, 22%, €2.2

En cuanto a la mejor relación calidad-precio, Málaga destaca como la opción más equilibrada, con vuelos a 108 € de media, precios de alojamiento razonables (141 €), cervezas baratas (3 €) y una alta concentración de bares deportivos (52%). Para aquellos viajeros que priorizan el bolsillo, Sevilla ofrece mucho por poco, con alojamiento a 116 € de media y la cerveza más económica de todos los destinos analizados (2,20 €), mientras que Londres gana por goleada en cuanto a ambiente los días de partido, con un 65% de sus locales clasificados como bares deportivos o pubs.