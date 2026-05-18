El Palacio de Fernán Núñez acoge la II Edición Del Premio «Toga De Oro a la Exelencia Jurídica»

El primer reconocimiento fue para Basilio Ramírez Pascual, socio fundador y CEO de Arnaut Fiscal & Legal. Doctor en Economía, referente en Derecho Tributario y Compliance penal económico. Con más de 37 años de trayectoria, es autor de 24 publicaciones especializadas y miembro de prestigiosas asociaciones nacionales e internacionales del ámbito fiscal y económico. Su labor académica y profesional le ha convertido en una figura destacada dentro del asesoramiento tributario y la empresa familiar.

El siguiente galardonado fue Adrián Marinel Ghita, CEO de AMG Lawyers, firma especializada en Derecho Penal y Derecho penitenciario con presencia internacional. El jurado destacó su sólida trayectoria, su rigor técnico y su especialización en procedimientos de alta complejidad, narcotráfico, extradiciones y Derecho Penal Económico, así como su firme compromiso con la tutela judicial efectiva y las garantías procesales.

También fue reconocido José Martín Herreros, socio director de Martín Herreros Abogados, por su destacada trayectoria en Derecho Penal Internacional, extradiciones y defensa de víctimas en procedimientos de gran complejidad. Su despacho cuenta con proyección internacional y figura entre las firmas de referencia en la resolución de conflictos transnacionales y Derecho Bancario.

El reconocimiento continuó con Mustafa Ortega Molina, fundador de Despacho M Abogados, con especial dedicación al Derecho Penal. Fundada en 2015, la firma cuenta hoy con sedes en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Miami, y se ha consolidado como referencia entre los abogados penalistas en Madrid por su trabajo en procedimientos penales complejos.

La gala distinguió igualmente a José Baltasar Plaza Frías, socio fundador y CEO de Bufete Rosales, despacho referente en Derecho Bancario y defensa de consumidores frente a prácticas abusivas de entidades financieras. Con más de 40 años de ejercicio profesional, ha liderado miles de procedimientos de gran relevancia jurídica en toda España.

Otro de los premiados fue Alberto García Cebrián, abogado especializado en Derecho de Familia y referente en abogacía preventiva e integrativa. Su trabajo destaca por impulsar soluciones amistosas y saludables en las crisis familiares como las Divorcionetas o su libro «Juntos o separados, pero felices».

La última distinción de la noche recayó en Javier Guerrero Guerrero, abogado, CEO y fundador de Guerrero & Asociados, Abogados, firma reconocida tanto por la defensa de víctimas de accidentes y catástrofes como por la representación jurídica de personalidades públicas. Su trayectoria combina el ejercicio de la abogacía con una destacada presencia mediática como presentador de televisión con programas propios de divulgación jurídica y entrevistas y analista jurídico en diversos medios de comunicación. Asimismo, también promueve la representación de artistas con la agencia Rodenas & Guerrero, Talent Management, siendo además escritor.

La gala concluyó con una fotografía oficial junto a todos los galardonados y un exclusivo cóctel celebrado en los jardines del Palacio de Fernán Núñez, acompañado de una cuidada propuesta gastronómica a cargo del Restaurante Gabriela. Asimismo, SECSE quiso reconocer especialmente la implicación y dedicación de Rosa Sabogal y Gonzalo Iglesias por su labor en la organización y coordinación de esta II Edición del Premio Toga de Oro a la Excelencia Jurídica.