Triple lanzamiento de LiberNovo: SE, Pro y Maxis introducen la ergonomía dinámica para todo tipo de cuerpos

LiberNovo, la marca prémium de sillas ergonómicas pionera en asientos basados en el movimiento, confirmó hoy todos los detalles de su expansión de producto para el mercado europeo en 2026. Tres nuevas líneas —Omni SE, Omni Pro y la nueva serie Maxis— estarán disponibles para clientes de Reino Unido y la UE a partir del 16 de junio, con las reservas ya abiertas.

En toda Europa, el cambio hacia el trabajo híbrido y remoto ha convertido la oficina en casa en un elemento permanente. Sin embargo, la silla situada en el centro de esa configuración suele ser lo último que se actualiza. La mayoría de los asientos ergonómicos siguen funcionando bajo una premisa de hace décadas: encontrar la postura correcta, bloquearla y mantenerse quieto. LiberNovo rechaza por completo ese modelo. Su plataforma Dynamic Ergonomics está construida en torno a la adaptación continua: sillas que responden a cómo los usuarios se mueven a lo largo del día, en lugar de obligarlos a permanecer en una posición fija. Con tres líneas de producto diferenciadas, este enfoque llega ahora a usuarios de cualquier complexión y presupuesto.

Omni SE: ergonomía esencial, sin complejidad

La Omni SE pone la tecnología distintiva de LiberNovo al alcance de un precio más asequible. En el centro se encuentra el respaldo Bionic FlexFit: ocho paneles con movimiento independiente que siguen la columna vertebral en cada cambio de postura e inclinación. La SE combina esto con una reclinación de cinco niveles que abarca de 105° a 160° y una superficie de asiento de malla transpirable. Todos los ajustes son manuales, lo que significa que no hay motores, cableado ni batería. Para los profesionales europeos que buscan un soporte dinámico y fiable en un formato limpio y sin complicaciones, la SE ofrece exactamente eso. Disponible en color Obsidian.

Omni Pro: diseñada para quienes nunca se desconectan

La Omni Pro toma la plataforma insignia Omni y la eleva para los usuarios más exigentes. El soporte lumbar motorizado se ajusta con solo pulsar un botón. La función integrada OmniStretch proporciona un ciclo de descompresión espinal de cinco minutos. Y un nuevo sistema activo de ventilación del asiento combate la acumulación de calor, una preocupación especialmente relevante durante largas jornadas y en los meses más cálidos. El resultado es una silla que rinde en todas las fases de la jornada laboral, desde las mañanas de máxima concentración hasta las entregas nocturnas. Acabada en material prémium Gaborial sobre una base de aleación de aluminio de cinco radios, la Omni Pro está disponible en los colores Graphite y Glacier.

Serie Maxis: diseñada desde cero para estructuras corporales más grandes

La serie Maxis representa la expansión más importante de LiberNovo hasta la fecha: una línea dedicada para usuarios Big & Tall. En lugar de reforzar simplemente un diseño existente, LiberNovo desarrolló Maxis en torno a un asiento más profundo de 52 cm, una estructura reforzada a escala completa, mayor capacidad de peso y acolchado de espuma de múltiples densidades. Hay disponibles tres configuraciones —Maxis Manual, Maxis Electric y Maxis Airflow—, cada una reflejando a su equivalente Omni en funcionalidad, al tiempo que proporciona el soporte estructural que requieren los cuerpos de mayor tamaño.

Detalles de las reservas en Europa

Las tres líneas se lanzarán en Reino Unido y la UE el 16 de junio de 2026. Las reservas se abrirán el 13 de mayo y estarán disponibles hasta el 16 de junio. Un depósito reembolsable de 10 £/10 € garantiza un cupón de descuento de 30 £/30 €. Los precios Early Bird estarán disponibles hasta el 31 de julio, y quienes completen su compra antes de esa fecha recibirán además una garantía extendida gratuita de un año. También habrá disponibles paquetes exclusivos de regalos escalonados para pedidos que cumplan los requisitos: Smart Entry Savings Bundle (pedidos superiores a 700 £/800 €), Eco-Comfort Upgrade Kit (pedidos superiores a 900 £/1.000 €) y Ergo-to-Go Travel Suite (pedidos superiores a 1.000 £/1.300 €). Estos ofrecen recompensas escalonadas y estarán disponibles hasta agotar existencias.

Para más información o reservar una silla, visitar www.libernovo.com.