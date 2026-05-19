El campeón mundial de tenis Carlos Alcaraz se convierte en embajador mundial de Ant International

El icono mundial del tenis Carlos Alcaraz se ha convertido en el nuevo embajador mundial de marca de Ant International, proveedor líder a nivel mundial de pagos digitales, digitalización y tecnología financiera, así como de sus principales marcas.

Esta colaboración pone de relieve el compromiso de Ant International con el fomento de un crecimiento inclusivo en los mercados mundiales mediante la búsqueda incansable de soluciones de pago y tecnología financiera basadas en la inteligencia artificial, líderes a nivel mundial, tanto para empresas como para particulares; una visión que refleja la energía y la inspiración que Carlos Alcaraz aporta a cada partido.

«Carlos no solo es un campeón deportivo, sino la personificación misma de los valores fundamentales del tenis para los aficionados de todo el mundo: ambición sin límites, dedicación inquebrantable, precisión milimétrica en el golpeo y deportividad tanto dentro como fuera de la pista», afirmó Peng Yang, director ejecutivo de Ant International. «Estas cualidades unen el mundo del tenis y el mundo de la tecnología. A través de amplias colaboraciones, seguiremos ampliando las fronteras de los pagos y el comercio globales con el mismo espíritu, hacia un mundo en el que todas las empresas y todas las personas prosperen, partido a partido, transacción a transacción».

En el marco de esta colaboración, Alcaraz protagonizará campañas publicitarias sobre las innovaciones de las principales líneas de negocio de Ant International: Alipay+, la pasarela de pago global; Antom, los servicios unificados de pago para comerciantes; y WorldFirst, el servicio unificado de cuentas globales.

Alcaraz, un deportista de talla mundial conocido por su empuje, su brillantez táctica y su deportividad, ha redefinido el estándar de excelencia en el tenis profesional. Desde su debut profesional, este fenómeno español ha alcanzado la cima de este deporte, con un palmarés que incluye varios títulos de Grand Slam y numerosas victorias en torneos Masters 1000. Su ascenso al número 1 del mundo y su capacidad para rendir bajo la máxima presión lo han convertido en una fuente de inspiración para millones de personas.

«A lo largo de mi carrera, he aprendido que el mayor impacto se consigue cuando traspasamos los límites y luchamos por alcanzar la excelencia. Por eso estoy encantado de asociarme con Ant International», afirmó Carlos Alcaraz. «Lo que realmente me atrajo de Ant International es su compromiso inquebrantable con la inclusión financiera. Estoy deseando apoyar iniciativas que lleven servicios financieros esenciales a comunidades desfavorecidas de todo el mundo. Formar parte de un equipo que utiliza la tecnología para crear un futuro más equitativo es algo de lo que me siento increíblemente orgulloso».

Con más de 30 oficinas en todo el mundo, Ant International ofrece soluciones de pagos digitales transfronterizos y de digitalización para comerciantes e instituciones financieras de todo el mundo. Ha conectado a más de 150 millones de comerciantes de todo el mundo con más de 2000 millones de cuentas de usuario a nivel global, presta servicios de gestión de cuentas a 1,6 millones de pymes y ayuda a más de 30 millones de empresas y particulares desfavorecidos a acceder a créditos de calidad.