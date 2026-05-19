Eviden lanza ELIT AI, su sensor de señales radar de nueva generación con IA soberana integrada

Desarrollado por Avantix, el centro de excelencia en inteligencia de señales (SIGINT) de Eviden, ELIT AI es un sensor ELINT cuyas capacidades se ven reforzadas mediante inteligencia artificial. Permite obtener conciencia situacional táctica en tiempo real sobre el entorno radar, así como visualizar e identificar con mayor rapidez ondas radar complejas de nueva generación.

El sensor ELIT AI de nueva generación está diseñado para la detección, el análisis y la identificación de señales radar con fines de conciencia situacional táctica e inteligencia de señales. ELIT AI está compuesto por una plataforma flexible y escalable de hardware y software que puede integrarse en una amplia variedad de plataformas y entornos. Responde a los desafíos asociados a la detección de nuevas formas de onda radar complejas y señales de baja probabilidad de interceptación (LPI), capaces de modificar dinámicamente sus emisiones mientras operan a niveles de potencia más reducidos.

ELIT AI integra tecnologías adaptativas de radio definida por software (SDR), así como capacidades de inteligencia artificial soberana derivadas íntegramente de la I+D de Eviden. Altamente configurable, ELIT AI ofrece una estrategia inteligente de exploración, visualización táctica en tiempo real, activación de grabaciones y análisis técnico avanzado para la capitalización diferida de la información. El sensor también incorpora una sensibilidad mejorada que amplía su alcance de detección, así como una mayor agilidad y adaptabilidad gracias a su amplio espectro de frecuencias.

Bernard Payer, director de Sistemas de Misión Crítica de Eviden y presidente de Avantix, afirmó: «El sensor ELIT AI desarrollado por Avantix, la actividad de Eviden especializada en guerra electromagnética, demuestra nuestra capacidad para innovar y ampliar los límites de la interceptación y el análisis a medida que surgen nuevos modelos de radar cada vez más furtivos y sofisticados. Estamos especialmente orgullosos de su adopción por parte de la DGA-MI. Lo consideramos una prueba de la confianza que los principales actores nacionales de defensa depositan en nuestra experiencia en inteligencia de señales».

ELIT AI es una solución integral que proporciona una ventaja decisiva en el teatro de operaciones y contribuye a cubrir las necesidades de los ejércitos en materia de CEMA. Combinado con las soluciones complementarias del porfolio ELINT de Avantix (CARACAL, para la base de datos de señales radar, y OSCAR, para el análisis avanzado de señales radar), el sistema ELIT AI ofrece una solución para todo el espectro de gestión de amenazas radar, desde la detección hasta el análisis y la identificación.