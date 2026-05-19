HP ayuda a los ciudadanos a agilizar los trámites para acceder a una vivienda o abrir un negocio

HP ha desarrollado, desde su centro de innovación de León (HP SCDS), una nueva solución basada en inteligencia artificial, pensada para ayudar a las administraciones públicas a agilizar la gestión de trámites administrativos y mejorar la atención al ciudadano.

El nuevo sistema de gestión de trámites, llamado FlowMaster, ha sido diseñado para revisar automáticamente la documentación presentada en cada solicitud y cotejarla con la documentación requerida en cada procedimiento, a partir de la normativa y los criterios definidos por la propia administración. Cuando una solicitud está incompleta o no cumple los requisitos establecidos, el sistema alerta al profesional responsable para facilitar la revisión del expediente y la solicitud de documentación adicional cuando sea necesario.

FlowMaster está concebida para apoyar procesos administrativos habituales, como solicitudes de licencias de obra para viviendas y aperturas de negocios, permisos de terrazas, u otros procedimientos que requieren una validación documental previa. Y permite reducir significativamente el tiempo de revisión por expediente y acortar los plazos de tramitación en hasta 48 horas, según el tipo de procedimiento.

«En HP creemos en una tecnología que resuelve problemas concretos y mejora la vida de las personas. La inteligencia artificial, aplicada con un propósito claro, puede simplificar procesos y hacer que la relación con la administración sea más ágil y eficiente», señala Miguel Ángel Turrado, Director General de HP SCDS.

Tecnología aplicada a un reto cotidiano

En muchos procedimientos administrativos, la revisión inicial de expedientes sigue siendo manual. Este proceso obliga a comprobar uno a uno si cada solicitud incluye toda la documentación exigida, lo que puede generar retrasos y requerimientos posteriores.

Se estima que hasta 50% de las solicitudes administrativas presentan errores o falta de documentación en su primera presentación, lo que alarga los plazos de resolución y afecta a la experiencia del ciudadano.

Con esta solución, HP automatiza parte de ese proceso para ayudar a que la validación documental sea más rápida, ordenada y eficiente. El objetivo es contribuir a reducir errores en fases iniciales, agilizar la tramitación y facilitar que los equipos administrativos puedan dedicar más tiempo a tareas que requieren criterio, seguimiento y atención directa. La herramienta mantiene en todo momento la supervisión humana del proceso.

En un contexto en el que ciudadanos y administraciones demandan procesos más rápidos y accesibles, esta iniciativa refuerza el papel de la tecnología como apoyo para ofrecer servicios públicos más eficientes.