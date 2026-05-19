María Cuevas, galardonada en los Premios Grandes Talentos 2026

La empresaria asturiana María Cuevas, fundadora y directora del centro de belleza María Cuevas en Gijón, ha sido distinguida con el Premio a la Trayectoria en Belleza en la edición 2026 de los Premios Grandes Talentos. Un reconocimiento que pone en valor una carrera consolidada a través de dos décadas de dedicación, innovación y compromiso con la excelencia dentro del sector de la estética y la belleza.

Los Premios Grandes Talentos reconocen cada año a figuras destacadas del ámbito artístico, empresarial y profesional. En anteriores ediciones, el galardón ha recaído en personalidades de la relevancia de Sonsoles Ónega o Joaquín Prat, consolidándose como una cita que premia la trayectoria, el esfuerzo y la aportación al desarrollo de diferentes sectores.

En el caso de María Cuevas, esta distinción llega después de más de 20 años de evolución profesional, tiempo en el que ha desarrollado un método propio basado en el diagnóstico personalizado y en el trabajo integral del cuerpo y la piel, adaptando cada tratamiento al estado y las necesidades concretas de cada persona. Una filosofía que combina conocimiento técnico, innovación y una visión global de la belleza y el bienestar.

Desde sus inicios, María Cuevas ha apostado por un modelo de trabajo sustentado en la atención personalizada, la formación continua y la incorporación de tratamientos de vanguardia y tecnología avanzada. Gracias a ello, su centro se ha convertido en uno de los referentes del sector estético en Asturias, destacando por la calidad de sus protocolos y por la confianza generada entre su clientela.

La organización de los Premios Grandes Talentos ha querido subrayar especialmente su capacidad emprendedora, su visión estratégica y su contribución a la profesionalización del sector de la estética, así como su apuesta constante por la innovación responsable y el desarrollo del talento dentro de su equipo.

Este reconocimiento llega además en un momento especialmente significativo para María Cuevas, ya que se suma al Premio Salón Look 2025 al Mejor Centro de Estética y al Premio Beauty Contact a la Trayectoria Profesional, consolidando así uno de los años más importantes de su carrera.

«Este premio representa un gran honor y una enorme responsabilidad. Es el reflejo del trabajo diario, de la dedicación y del compromiso con cada persona que confía en nosotros», ha señalado María Cuevas tras conocer la concesión del galardón.

Sobre María Cuevas

María Cuevas cuenta con veinte años de experiencia en el cuidado de la piel. Creció en el entorno de un centro de estética y peluquería, lo que le permitió adquirir desde muy joven un profundo conocimiento del sector. Hoy, siguiendo los pasos de su madre, se ha consolidado como un referente en el ámbito de la estética.

Cuenta con formación superior en estética y múltiples especializaciones en cuidado de la piel, técnicas de bienestar y terapias manuales, consolidando un perfil profesional actualizado y versátil. A lo largo de su trayectoria también ha ejercido como formadora nacional de reconocidas marcas como Indiba y Gernétic, trasmitiendo con esta última su conocimiento en congresos y seminarios tanto en España como en otros países como Francia, Italia, Rusia e Israel. Su especialidad ha sido siempre el cuidado de la piel, tanto en tratamientos faciales como corporales. Su filosofía se basa en acompañar a cada cliente en las distintas etapas de su vida, diseñando rutinas personalizadas —en cabina y a domicilio— adaptadas al tipo y estado de su piel. Para ella, el verdadero éxito está en marcar pequeñas metas, realizar un seguimiento constante y dar gran importancia a las revisiones y al trato cercano, garantizando así resultados honestos y reales.

En 2013 inauguró su propio centro, actualmente en el corazón de Gijón, donde creó un método exclusivo que combina la radiofrecuencia con la alta cosmética, logrando resultados visibles y duraderos. Su enfoque innovador y su dedicación le han valido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Indiba a los Mejores Resultados Antes y Después en España y Portugal, el galardón a la Trayectoria Profesional en Beauty Contact 2025 y el Premio Salón Look al Mejor Diseño de Salón 2025.

Hoy en día, María Cuevas continúa impulsando la estética profesional con la misma pasión que la ha acompañado desde el inicio, consolidándose como una referencia en el cuidado integral de la piel y en la creación de experiencias únicas de bienestar.