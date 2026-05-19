Mutua Universal impulsa su Sistema Corporativo de IA con un completo modelo de gobernanza

Mutua Universal, mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha presentado su Modelo de Gobernanza de la Inteligencia Artificial, un marco organizativo, normativo y operativo integrado en el Sistema Corporativo de Inteligencia Artificial de la entidad, que permitirá impulsar el uso de esta tecnología bajo criterios de seguridad, ética, transparencia y cumplimiento normativo.

El Modelo de Gobernanza de la IA de Mutua Universal se rige por siete principios: protección de los Derechos Fundamentales, preservando la dignidad humana, equidad y no discriminación; uso autorizado para soluciones corporativas; gestión de riesgos conforme al Sistema Interno de Gestión de Riesgos de la mutua; supervisión humana para que la IA actúe siempre como apoyo en la toma de decisiones y nunca en sustitución de responsabilidad humana; transparencia y fiabilidad; privacidad de datos personales, confidencialidad de la información y respeto a la propiedad intelectual; y seguridad de la información acorde a la normativa vigente y los estándares recogidos en la Política de Seguridad de la Información de la organización.

«El Modelo de Gobernanza de la IA de Mutua Universal, enmarcado en el Plan Estratégico 25-27 de la entidad, asegura que el despliegue de esta tecnología, activo estratégico para la mejora de la eficiencia y la productividad, se realiza bajo los más exigentes criterios de seguridad, ética y transparencia, garantizando en todo momento la supervisión humana, la protección de los Derechos Fundamentales, la privacidad de los datos y la transparencia de los sistemas», ha declarado Juan Güell, Director General de Mutua Universal.

Este modelo, que permite supervisar todo el ciclo de vida de las soluciones de IA desde la identificación y evaluación de casos de uso hasta su implantación, monitorización y seguimiento, se apoya en una Política Corporativa de IA alineada con el Reglamento Europeo, la normativa de protección de datos, el Esquema Nacional de Seguridad y políticas internas de seguridad y cumplimiento de la mutua.

Para el diseño e implantación de este modelo, Mutua Universal ha contado con la colaboración del despacho de abogados Andersen y 1MillionBot, que han acompañado a la entidad en la definición del marco de gobernanza, el alineamiento normativo y la adopción responsable de IA.

Oficina de Inteligencia Artificial

La pieza central del Modelo de Gobernanza de IA de Mutua Universal es la Oficina de Inteligencia Artificial, responsable de definir el marco corporativo, coordinar la implantación de iniciativas y establecer estándares comunes para toda la organización. Esta estructura se complementa con una red descentralizada de responsables locales de IA, configurando un modelo mixto de gobernanza que combina control corporativo y despliegue operativo.

Para garantizar un adecuado control y seguimiento, la oficina se apoya en órganos de gobierno especializados: un Comité Estratégico de IA, encargado de definir y supervisar la hoja de ruta de esta tecnología; un Comité Ético de IA, responsable de velar por el uso ético y cumplimento de los derechos fundamentales; y un Comité de Seguridad de la Información, estructura alineada con el Esquema Nacional de Seguridad que asegura la confidencialidad, integridad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información.