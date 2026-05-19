Las recetas virales con carne de conejo que están modernizando este clásico de la gastronomía

¿Quién dice que los mayores no están dispuestos a reinventarse? Recetas virales como una pasta con carne de conejo, tomate asado y albahaca, una hamburguesa con carne de conejo, un timbal de arroz con carne de conejo o una cazuelita en freidora de aire, están conquistando las redes gracias a un grupo de creadores de contenido séniors que están convirtiendo a este producto tradicional europeo en protagonista de la gastronomía más actual.
Magra, con más de un 20 % de proteínas de alto valor biológico y alto contenido en vitaminas del grupo B, la carne de conejo es perfecta para todas las edades, tanto por su perfil nutricional como por su sencillez y versatilidad en la cocina.
Las citadas forman parte de una serie de 6 recetas elaboradas por creadores como Lidia de la O Mancilla (@atrapadaenmicocina), Carlos de la Calle (@solteroenlacocina) o Damián Serrano (@estoyhechouncocinillas), en el marco del proyecto «Abuelos Influencers», impulsado por la Organización Interprofesional de la carne de conejo, INTERCUN, y cofinanciado por la UE, que busca unir generaciones en la cocina.
¿Cómo? Transmitiendo y modernizando toda la herencia cultural asociada a esta carne blanca y saludable, que ha permitido a los mayores cuidarse y cuidar a los suyos desde siempre. Y el público está respondiendo con mucho interés: las recetas acumulan ya más de 160.000 reproducciones en Instagram.
Además, según un estudio realizado entre mayores de 55 años por la consultora Appinio, un 62 % de los séniors estaría dispuesto a usar nuevos tipos de carne de conejo, como deshuesados y fileteados, y un 44 % probaría formatos listos para cocinar. Lo que demuestra que estas generaciones están interesadas en perpetuar la tradición de formas más actuales y sencillas, adaptadas a los nuevos tiempos.
Pasta con carne de conejo, cherries asados y albahaca para conquistar a los millennials – @atrapadaenmicocina
Ingredientes (para 4 personas):
- 300 g de carne de conejo.
- 250 g de pasta corta.
- 200 g de tomates cherry.
- 1 diente de ajo.
- Aceite de oliva.
- Albahaca fresca.
- Queso rallado.
- Sal y pimienta.
Elaboración
- Asar los tomates cherry con el ajo y un chorrito de aceite de oliva (180º, 20 min).
- Cocer la pasta en abundante agua con sal según las indicaciones del fabricante.
- En una sartén con un poco de aceite, dorar la carne de conejo en una sartén.
- Escurrir la pasta y mezclarla en la sartén con la carne de conejo y los tomates.
- Fuera del fuego, terminar con unas hojas de albahaca y queso rallado al gusto.
Esta y otras recetas se pueden descubrir visitando la web: disfrutalacarnedeconejo.eu