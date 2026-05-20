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123tinta.es, patrocinador de la IX Carrera Nocturna de Guadalajara

El evento tendrá lugar el viernes 5 de junio a las 22:00 horas, con salida desde la Plaza de Santo Domingo de Guadalajara y contará con recorridos de 5 y 10 kilómetros, adaptados a distintos niveles de participación. Con este patrocinio, la compañía refuerza su compromiso con el deporte local y la promoción de hábitos de vida saludables

123tinta.es, patrocinador de la IX Carrera Nocturna de Guadalajara
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123tinta.es se une a la IX Carrera Nocturna de Guadalajara como patrocinador oficial. Este evento deportivo, organizado por GDI Amarilla, se celebrará el próximo viernes 5 de junio de 2026 a las 22:00 horas, con salida desde la Plaza de Santo Domingo y reunirá a numerosos corredores en un ambiente único que combina deporte y ocio nocturno. 

La prueba contará con dos modalidades, de 5 y 10 kilómetros, adaptadas a distintos niveles de participación. El periodo de inscripción permanecerá abierto desde el 27 de marzo hasta el día 1 de junio.

La Carrera Nocturna de Guadalajara se ha convertido en una cita destacada tanto para corredores habituales como para aficionados, gracias a su recorrido urbano y carácter festivo

Refuerzo de su compromiso con el deporte local
123tinta.es, ecommerce especializado en cartuchos de impresoras y toners, se incorpora como patrocinador oficial, fortaleciendo de este modo su implicación con el deporte y el apoyo a iniciativas locales. Con su participación, la compañía apuesta por fomentar hábitos de vida saludables y contribuir al impulso de eventos que dinamizan la vida social y deportiva de la ciudad. 

Sobre 123tinta
123tinta.es nace en junio de 2021 como el ecommerce de consumibles para impresoras con la mejor relación calidad-precio del mercado. La empresa española, con sede central en Azuqueca de Henares (Guadalajara), tiene como enfoque principal la industria de los consumibles para impresoras. 

Ofrece los cartuchos de tinta y tóner con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar. Dispone de un servicio de atención al cliente pre y posventa y un servicio de entrega rápida en 24 horas.

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