123tinta.es, patrocinador de la IX Carrera Nocturna de Guadalajara

123tinta.es se une a la IX Carrera Nocturna de Guadalajara como patrocinador oficial. Este evento deportivo, organizado por GDI Amarilla, se celebrará el próximo viernes 5 de junio de 2026 a las 22:00 horas, con salida desde la Plaza de Santo Domingo y reunirá a numerosos corredores en un ambiente único que combina deporte y ocio nocturno.

La prueba contará con dos modalidades, de 5 y 10 kilómetros, adaptadas a distintos niveles de participación. El periodo de inscripción permanecerá abierto desde el 27 de marzo hasta el día 1 de junio.

La Carrera Nocturna de Guadalajara se ha convertido en una cita destacada tanto para corredores habituales como para aficionados, gracias a su recorrido urbano y carácter festivo

Refuerzo de su compromiso con el deporte local

123tinta.es, ecommerce especializado en cartuchos de impresoras y toners, se incorpora como patrocinador oficial, fortaleciendo de este modo su implicación con el deporte y el apoyo a iniciativas locales. Con su participación, la compañía apuesta por fomentar hábitos de vida saludables y contribuir al impulso de eventos que dinamizan la vida social y deportiva de la ciudad.

Sobre 123tinta

123tinta.es nace en junio de 2021 como el ecommerce de consumibles para impresoras con la mejor relación calidad-precio del mercado. La empresa española, con sede central en Azuqueca de Henares (Guadalajara), tiene como enfoque principal la industria de los consumibles para impresoras.

Ofrece los cartuchos de tinta y tóner con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar. Dispone de un servicio de atención al cliente pre y posventa y un servicio de entrega rápida en 24 horas.