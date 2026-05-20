Karbon-X y Evertrak firman una carta de intención para impulsar créditos de reducción de residuos plásticos

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) («Karbon-X» o la «Compañía»), una compañía de soluciones climáticas verticalmente integrada que opera en mercados ambientales regulatorios y voluntarios, anunció hoy la firma de una Carta de Intención con Evertrak LLC («Evertrak»), fabricante líder de traviesas ferroviarias de compuesto reforzado con fibra de vidrio (GFRC) fabricadas a partir de plástico reciclado, para explorar una iniciativa de Créditos de Reducción de Residuos Plásticos («PWRC») vinculada a infraestructuras bajo el estándar Plastic Waste Reduction (PWR) de Verra.

En toda Norteamérica, se reemplazan anualmente 20 millones de traviesas ferroviarias de madera. Aproximadamente entre 4 y 6 millones de esas traviesas tienen menos de 12 años de antigüedad. Una infraestructura ferroviaria segura, resiliente y eficiente depende cada día de millones de traviesas que sostienen sistemas ferroviarios activos. La traviesa ferroviaria GFRC E7000 de Evertrak ha demostrado ser más duradera y fiable que la madera en zonas de alta degradación, donde ningún tratamiento químico o tipo de madera puede evitar la putrefacción y el deterioro. La E7000 está fabricada con materiales plásticos reciclados y diseñada para proporcionar una alternativa de larga duración a los componentes tradicionales de infraestructura, al tiempo que respalda objetivos de recuperación de materiales y reutilización circular.

Karbon-X y Evertrak están explorando ahora cómo las aplicaciones de infraestructuras recicladas que ya operan a escala industrial podrían participar en mercados ambientales emergentes mediante la posible generación de Créditos de Reducción de Residuos Plásticos alineados con Verra, vinculados a la recuperación y reutilización de plástico reciclado dentro de sistemas de infraestructura existentes.

Las partes estiman que aproximadamente 200.000 traviesas ferroviarias compuestas actualmente en circulación podrían llegar a formar parte del alcance del proyecto propuesto, sujeto a revisión técnica, alineación metodológica y requisitos de validación aplicables.

La iniciativa propuesta refleja el enfoque continuado de Karbon-X en el desarrollo de activos ambientales vinculados a infraestructuras y relacionados con aplicaciones industriales reales, sistemas de economía circular y mercados emergentes de commodities ambientales. La iniciativa también representa una expansión estratégica de la plataforma más amplia de desarrollo y comercialización de activos ambientales de la compañía hacia nuevas categorías de mercado centradas en la sostenibilidad.

Como parte del marco propuesto, se espera que Karbon-X actúe como desarrollador exclusivo del proyecto durante la fase de evaluación y desarrollo, apoyando el análisis de viabilidad del proyecto, la documentación del proyecto, la coordinación de validaciones, la relación con registros y posibles actividades de comercialización asociadas con cualquier futura emisión de Créditos de Reducción de Residuos Plásticos.

«Lo que hace que esta oportunidad sea especialmente atractiva es la combinación de un producto de infraestructura único con una aplicación real de materiales circulares que ya opera a escala», afirmó James Cahalin, Chief Revenue Officer de Karbon-X. «Evertrak ha desarrollado un producto innovador que aborda simultáneamente la durabilidad, el uso de materiales reciclados y las necesidades de infraestructuras de larga vida útil. Creemos que iniciativas como esta reflejan la creciente evolución de los mercados ambientales hacia aplicaciones industriales prácticas vinculadas a resultados medibles de sostenibilidad».

Tim Noonan, fundador y CEO de Evertrak, añadió: «Nuestra traviesa E7000 fabricada con plástico reciclado y fibra de vidrio supera el rendimiento de la madera en zonas de alta degradación. Nuestros clientes buscan durabilidad, fiabilidad y asequibilidad cuantificables. Esta colaboración con Karbon-X aporta sostenibilidad medible y abre una vía para que el rendimiento de infraestructuras reales sea reconocido en los mercados ambientales globales, que es donde pertenece».

La iniciativa propuesta será evaluada bajo los requisitos metodológicos aplicables de Verra, incluidos adicionalidad, criterios de desvío de residuos, documentación de cadena de custodia y requisitos de validación independiente por terceros asociados a los insumos de plástico reciclado.

La Carta de Intención también proporciona un marco para que las partes exploren futuras oportunidades de mercados ambientales vinculados a infraestructuras relacionadas con ciclos de producción posteriores, sujetas a futuras diligencias y acuerdos definitivos.

Cualquier futura emisión de créditos o actividades de comercialización seguirán sujetas a revisión técnica, validación independiente, procesos de aprobación de registros y acuerdos definitivos entre las partes.

Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) es una compañía de soluciones climáticas verticalmente integrada que ofrece servicios integrales en mercados de carbono regulatorios y voluntarios. Desde el origen de proyectos y cuantificación de emisiones hasta soporte de verificación, emisión de créditos y distribución en mercado, Karbon-X proporciona soluciones climáticas fiables y transparentes a empresas e instituciones a nivel global. Para más información, visitar karbon-x.com

Sobre Evertrak

Evertrak, con sede en St. Louis, Missouri, es una empresa estadounidense propiedad de veteranos que proporciona salarios dignos y beneficios a su plantilla, muchos de los cuales son personas anteriormente sin hogar y/o exreclusos. Evertrak posee la certificación de calidad AMR M-1003. Sus traviesas de polímero reforzado con fibra de vidrio se fabrican a partir de plástico reciclado. Evertrak aporta valor a las operaciones ferroviarias y reduce la deforestación, disminuye las emisiones de CO2 derivadas de la eliminación de traviesas de madera, secuestra plástico y desvía residuos de los vertederos durante décadas. Más información en www.evertrak.com