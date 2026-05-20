Magnific lanza un fondo de 10 millones de euros para ayudar a los equipos creativos europeos a adoptar la IA

Magnific, la plataforma de IA para creativos líder en Europa, ha anunciado hoy el lanzamiento de Magnific Fund, un fondo dotado con 10 millones de euros para ayudar a los equipos de marketing, publicidad y creativos in-house a dar el salto definitivo desde la fase de experimentación con IA hacia flujos de trabajo de producción reales y consolidados en sus campañas.

La convocatoria para empresas que quieran presentar una solicitud ya está abierta en magnific.com/es/magnific-fund y permanecerá activa hasta el 30 de junio. El proceso de inscripción es ágil: las empresas interesadas solo tienen que rellenar un formulario web para recibir una respuesta sobre su elegibilidad. El foco principal del fondo es impulsar a PYMES y equipos del tejido creativo de la Unión Europea y Reino Unido. Organizaciones de fuera de Europa también pueden presentar su solicitud para ser evaluadas caso por caso.

Descuentos en producción y formación exclusiva

Las empresas que resulten admitidas en el programa contarán con un importante respaldo durante su primer año para implantar Magnific Business. Los beneficios incluyen:

30% de descuento en el plan Magnific Business durante los primeros 12 meses (aplicado en la modalidad mensual hasta 12 renovaciones).

durante los primeros 12 meses (aplicado en la modalidad mensual hasta 12 renovaciones). 30% de descuento adicional en créditos extra durante ese mismo período de 12 meses.

Acceso exclusivo al nuevo programa ampliado de formación, que incluye el AI Marketing Playbook (una guía práctica con casos de uso y prompts listos para usar), series de vídeos bajo demanda, webinars mensuales en vivo y soporte formativo continuo.

Onboarding personalizado para aquellos equipos que cuenten con 30 asientos o más, diseñado para configurar de forma guiada su brand kit, los espacios de trabajo colaborativos en Spaces y el despliegue de su primera campaña.

La iniciativa está dirigida a equipos que necesitan generar un mayor volumen de recursos de campaña, imágenes de producto, contenido localizado y formatos para redes sociales sin incrementar la complejidad de su producción. Compañías como Puma, en su anuncio junto al Manchester City producido por The Berry; Alain Afflelou, en su campaña Gafas para crecer producida por Xiaolongbao; o Carl’s Jr., en su campaña con Paris Hilton producida por Native Foreign, ya utilizan Magnific para automatizar y optimizar muchos de sus procesos clave.

Flujos de trabajo basados en producciones reales con IA

Magnific Fund articula su programa de formación en torno a seis workflows de producción reales con herramientas de IA que resuelven las necesidades actuales de volumen, velocidad y localización de los equipos modernos:

Packaging listo antes de que el producto exista: Capacidad para generar decenas de variantes del embalaje sin necesidad de producir un solo sample físico. Lanzar en todos los idiomas con un solo clic: Localización inmediata de pósters, banners y publicidad exterior para múltiples mercados y regiones sin depender de agencias locales. Fotografía de producto sin producción: Catálogos y sesiones de fotos de lifestyle con el mismo look-and-feel definido una sola vez. Animación de assets de marca al instante: Generación de motion graphics, logotipos animados y mascotas en el mismo momento en que se redacta el brief. Convertir un creativo en cien en una tarde: todos los formatos, audiencias e idiomas de una campaña paid en una sola sesión. Producir un anuncio de TV en una semana: Gestión integral de casting, vestuario, storyboard, footage, música, locución y acabado final en calidad 4K empleando únicamente los recursos del equipo interno actual.

Esta capacidad para unificar múltiples procesos creativos en una sola plataforma demuestra que Magnific ya no es solo una herramienta de inspiración, sino el nuevo estándar de producción para el sector, eliminado la complejidad técnica y los costes de intermediación tradicionales del sector creativo.

«Los equipos creativos trabajan bajo una enorme presión para producir más contenido, en más formatos y para más mercados, sin perder calidad ni el control sobre sus marcas», señala José Florido, CMDO de Magnific. «El objetivo de este fondo es proporcionar a las empresas europeas las herramientas, los flujos de trabajo y la formación necesarios para que la IA forme parte de su proceso de producción real, y deje de ser un simple experimento secundario».

Sobre Magnific

Magnific es la plataforma de IA líder en Europa para creativos. Un único espacio que reúne los últimos modelos de imagen, vídeo, 3D y audio con herramientas colaborativas, flujos de trabajo profesionales y más de 250 millones de recursos gráficos de stock. Antes conocida como Freepik, la compañía se relanzó bajo la marca Magnific en abril de 2026 con una facturación anual recurrente (ARR) de más de 200 millones de euros.

Fundada en Málaga en 2010, Magnific cuenta con más de 1 millón de suscriptores de pago en todo el mundo, desde creativos independientes hasta grandes marcas, agencias y estudios de producción. Entre sus clientes corporativos se encuentran los equipos creativos de firmas como BBC, Delivery Hero, Guess, Mayoral, Huel, R/GA, Damm y Job&Talent.