La Sociedad de San Vicente de Paúl celebra el Día de la Sociedad con actividades en toda España

Bajo el lema ‘Tu abrazo cambia vidas’, la Sociedad de San Vicente de Paúl celebra una nueva edición de la Semana de la Sociedad, con fecha central el viernes 22 de mayo y actividades en diferentes puntos de España. La iniciativa busca dar a conocer la labor diaria de la entidad, reforzar su presencia territorial y acercar a la ciudadanía sus proyectos de apoyo social frente a la soledad no deseada y la exclusión.

Una programación con presencia territorial

Madrid acogerá un mercadillo solidario en The Westin Madrid Cuzco los días 22 y 23 de mayo, además de una mesa informativa en el Teatro Alcázar el 24 de mayo, coincidiendo con la representación de ‘Un dios salvaje’.

En Galicia, Vigo celebrará el 22 de mayo la representación teatral de ‘Tres sombreros de copa’; Pontevedra organizará el 2 de junio una jornada de puertas abiertas y una mesa informativa en el Mercado Central; y Santiago de Compostela desarrollará actividades orientadas a familias y jóvenes.

En Canarias, Las Palmas de Gran Canaria celebrará una jornada de puertas abiertas, un encuentro de convivencia y un teatro leído bajo el título ‘Entrevista a Ozanam’.

En Asturias, Oviedo contará con una mesa informativa frente al Teatro Campoamor y una charla en el Club de Prensa de La Nueva España sobre el desafío de la inmigración. Gijón, Grado y Pola de Laviana acogerán acciones vinculadas al voluntariado de acompañamiento en residencias, actividades con personas con discapacidad y una excursión a Covadonga, Cangas de Onís y el Museo del Cabrales.

En Andalucía se impulsarán actividades en Andújar, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla y San Fernando, con jornadas de puertas abiertas, talleres de risoterapia y musicoterapia, acciones en hospitales, actuaciones y una verbena en la Parroquia San Fernando de Málaga.

En Extremadura, Mérida y Don Benito acogerán acciones informativas, talleres, rutas, actividades culturales y un desayuno social con entidades en el Centro Ozanam.

Castilla y León reunirá acciones en León, Salamanca y Valladolid, con jornadas de puertas abiertas, mesas informativas, una ofrenda floral, representación teatral y acciones formativas.

En Cataluña, la programación incluirá una mesa informativa en Terrassa y la participación en la Fira d’entitats de Reus.

La Comunidad Valenciana reunirá propuestas en Alicante, Carcaixent, Castellón, Crevillente y Valencia, mientras que Aragón desarrollará actividades en Huesca y Zaragoza.

Melilla, La Rioja y otros territorios completarán la programación con jornadas de puertas abiertas, acciones de sensibilización, actividades con personas mayores, mesas informativas y propuestas de convivencia.

El Día de la Sociedad de San Vicente de Paúl representa una oportunidad para mostrar el impacto cotidiano de una labor que se desarrolla desde la cercanía e invita a la ciudadanía a participar, conocer los proyectos de la entidad y sumarse a una red de apoyo que mejora la vida de miles de personas en España.