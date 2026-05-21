  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Elis impulsa su crecimiento industrial en España con una nueva planta tecnológica y circular en Illescas

Elis, compañía internacional especializada en servicios circulares de alquiler y mantenimiento de productos textiles, higiene y bienestar, ha inaugurado hoy su nueva planta industrial de Elis Madrid Sur – Illescas, una infraestructura estratégica con la que la compañía refuerza su crecimiento en España y consolida su apuesta industrial y tecnológica en Castilla-La Mancha

Elis impulsa su crecimiento industrial en España con una nueva planta tecnológica y circular en Illescas
Archivado en: Notas de Prensa

La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez, así como de representantes institucionales, clientes, colaboradores y directivos de la compañía, entre ellos Mathieu Chapelle, director general de Elis España, y François Boissinot, director regional de Elis.

La nueva instalación ha supuesto una inversión de 14 millones de euros y se ubica sobre una parcela de 28.000 metros cuadrados, con 5.500 metros cuadrados construidos. La planta estará especializada principalmente en soluciones circulares de renting y mantenimiento de vestuario laboral para compañías industriales y de servicios, aunque también dará soporte a otras líneas de actividad de Elis como higiene sanitaria, alfombras, fuentes de agua o ropa lisa para pequeños negocios.

La apertura de Illescas forma parte del plan de crecimiento y modernización industrial que Elis está desarrollando en España, donde la compañía continúa reforzando su capacidad operativa, logística y tecnológica para acompañar el crecimiento de sus clientes y responder a la creciente demanda de soluciones más eficientes y sostenibles. Este impulso se enmarca dentro de un plan global de inversión superior a 80 millones de euros en el mercado español.

«Esta planta representa mucho más que una ampliación de capacidad industrial. Refleja nuestra visión a largo plazo en España y nuestra apuesta por un modelo industrial más eficiente, tecnológico y sostenible», ha señalado Mathieu Chapelle, director general de Elis España. «Illescas reúne elementos estratégicos clave para Elis: una ubicación con fuerte capacidad logística e industrial, disponibilidad de talento, cercanía operativa y una sólida colaboración institucional».

Uno de los principales elementos diferenciales de la nueva planta es su componente tecnológico y su enfoque orientado a la eficiencia de recursos. La instalación incorpora sistemas avanzados de automatización y trazabilidad, doble línea productiva (Standard Line y Fast Line), clasificación inteligente de prendas y soluciones automatizadas de plegado y colgado, optimizando tanto la capacidad operativa como la calidad y fiabilidad del servicio.

Además, la planta ha sido diseñada bajo criterios de eficiencia industrial y sostenibilidad, incorporando sistemas de recuperación y reutilización de agua capaces de reaprovechar aproximadamente un tercio del agua utilizada en los procesos de lavado, tecnología «Zero Steam» (sin utilización de vapor ni aceite térmico) y una instalación de paneles solares de 47 kWp destinada a optimizar el consumo energético del centro.

Este modelo responde a la estrategia global de Elis basada en la economía circular y en el modelo «product as a service», mediante el alquiler, mantenimiento, reutilización y reciclaje de productos textiles e higiénicos. Actualmente, el 86 % de la facturación global del grupo procede de este modelo circular de servicio.

Plan de crecimiento nacional y apuesta por Castilla-La Mancha
La nueva planta nace además con una clara vocación de generación de empleo estable y arraigo territorial. Elis prevé alcanzar 65 empleos directos en una primera fase, 110 en una segunda etapa y hasta 250 empleos directos en un horizonte aproximado de cinco años.

La elección de Castilla-La Mancha responde también a la consolidada presencia industrial de Elis en la región, donde la compañía ya cuenta con otras instalaciones en Yeles, Almansa, Guadalajara y Almoguera, además de la actividad de Elis Pest Control. Con esta nueva apertura, la compañía refuerza el corredor estratégico Madrid-Toledo y amplía su capacidad de servicio para sectores industriales, logísticos, retail y servicios en el centro peninsular.

Con la apertura, Elis cuenta en España con más de 4.400 empleados, 39 centros de producción y distribución y más de 14.000 clientes. La compañía desarrolla servicios principalmente vinculados a lavandería industrial, vestuario laboral, higiene sanitaria, alfombras, fuentes de agua y control de plagas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

BICICLETAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]