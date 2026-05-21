Karbon-X amplía sus capacidades en el mercado global de certificados de atributos energéticos

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) («Karbon-X» o la «Compañía»), proveedor de soluciones climáticas verticalmente integrado que opera en mercados ambientales globales, destacó hoy su creciente papel en los mercados internacionales de Certificados de Atributos Energéticos («EAC»), respaldando el suministro de certificados de energía renovable, la adquisición, la coordinación con registros y la ejecución de transacciones en sistemas globales de commodities ambientales.

A medida que corporaciones, utilities e instituciones continúan avanzando en estrategias de adquisición de electricidad renovable e iniciativas de reducción de emisiones basadas en el mercado, la demanda de instrumentos de energía renovable creíbles y trazables sigue expandiéndose tanto en mercados ambientales regulatorios como voluntarios.

Las organizaciones que operan en múltiples jurisdicciones se enfrentan cada vez más a sistemas fragmentados de certificados, requisitos de divulgación en evolución y marcos regionales de registro vinculados a los informes de emisiones Scope 2 y a las reclamaciones de electricidad renovable.

Los Certificados de Atributos Energéticos son instrumentos ambientales comercializables que certifican que un megavatio-hora (MWh) de electricidad ha sido generado a partir de una fuente renovable. Los mercados de EAC operan bajo múltiples marcos internacionales, incluidos los Renewable Energy Certificates («RECs») en Norteamérica, las Guarantees of Origin («GoOs») en Europa, los International RECs («I-RECs») en mercados emergentes y otros sistemas de certificados específicos de distintos países.

Karbon-X opera en los mercados globales de EAC como socio de suministro e intermediación, conectando la oferta de energía renovable con la creciente demanda internacional de instrumentos verificados de electricidad renovable. A través de su participación tanto en el lado comprador como vendedor de los mercados EAC, Karbon-X respalda actividades de adquisición y transacción para corporaciones, compradores, vendedores, utilities, desarrolladores y participantes de mercados ambientales que deben gestionar requisitos cada vez más complejos de adquisición de electricidad renovable.

La compañía mantiene cuentas activas y relaciones de mercado en los principales registros internacionales de EAC en Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Asia-Pacífico y otros mercados internacionales emergentes.

«Las organizaciones que operan en múltiples jurisdicciones buscan cada vez más socios de adquisición que comprendan la complejidad operativa y regulatoria de los mercados globales de EAC», afirmó William Bullock, VP of Trading de Karbon-X. «A medida que la adquisición de electricidad renovable continúa expandiéndose internacionalmente, las compañías necesitan acceso fiable al suministro de certificados, infraestructura de registros y soporte transaccional en múltiples mercados ambientales».

La compañía señaló que su actividad en los mercados EAC complementa la infraestructura más amplia de commodities ambientales de Karbon-X, que abarca mercados regulatorios de carbono, desarrollo de proyectos, cuantificación de emisiones y soporte para transacciones relacionadas con el clima.

Para más información, visitar Certificados de Atributos Energéticos de Karbon-X.

Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es una compañía de soluciones climáticas verticalmente integrada que ofrece servicios integrales en mercados de carbono regulatorios y voluntarios. Desde el origen de proyectos y cuantificación de emisiones hasta soporte de verificación, emisión de créditos y distribución en mercado, Karbon-X proporciona soluciones climáticas fiables y transparentes a empresas e instituciones a nivel global.