Mediterranean Gluten Free Forum llega a Sabadell: 50 expositores y un espacio Km 0 de productores catalanes

Los próximos 23 y 24 de mayo, el Recinto Ferial de Sabadell acogerá la 4ª edición del Mediterranean Gluten Free Forum (MGFF), una feria impulsada por la Associació Celíacs de Catalunya, en colaboración con Grupo ÀPAT que, por primera vez, se celebra en Sabadell.

El evento se consolida como un espacio de referencia para el colectivo celíaco y para todas aquellas personas con patologías relacionadas con la ingesta de gluten, con una propuesta que combina divulgación, gastronomía y reivindicación en un entorno 100% sin gluten.

La feria tendrá lugar durante todo el fin de semana, con horario de 10 h a 21 h el sábado y de 10 h a 17 h el domingo, y prevé reunir a cerca de 8.000 personas a lo largo de los dos días. El Mediterranean Gluten Free Forum se presenta como un espacio lúdico y familiar, pensado para personas con celiaquía y otras patologías relacionadas con la ingesta de gluten, así como para sus familiares.

El Mediterranean Gluten Free Forum es una feria completamente apta para personas afectadas por estas patologías, ya que todos los stands han sido revisados por el Departamento de Restauración de la Asociación Celíacos de Catalunya para garantizar la seguridad alimentaria sin gluten. Esta condición convierte la feria en un espacio excepcional: un lugar donde las personas con celiaquía y otras patologías relacionadas con la ingesta de gluten pueden comer con total tranquilidad, descubrir nuevos productos y disfrutar de la experiencia gastronómica en igualdad de condiciones.

En un contexto en el que estas personas deben seguir una dieta estricta sin gluten de por vida y a menudo se encuentran con limitaciones en comidas sociales, celebraciones, comidas de empresa, viajes o experiencias gastronómicas fuera de casa, la feria se convierte en un espacio de normalidad e inclusión. Durante dos días, los asistentes podrán relajarse, catar diferentes productos, probar nuevas propuestas gastronómicas y disfrutar de un entorno donde todo está pensado para que puedan comer con seguridad.

Sabadell, punto de encuentro del mundo sin gluten

Esta 4ª edición contará con una cincuentena de expositores especializados en productos sin gluten, entre los que se podrán encontrar propuestas como pan, pizzas, bollería, embutidos, quesos, croquetas, chocolate, palomitas gourmet, cocina mexicana, pastelería y otros productos aptos para personas con patologías relacionadas con la ingesta de gluten.

Además, la feria dispondrá de una zona gastronómica donde se podrán degustar tapas y platos sin gluten como croquetas, bravas, pasta o fingers rebozados, entre otros. También habrá actividades para adultos, charlas formativas, showcookings y una zona infantil con propuestas lúdicas y educativas relacionadas con el mundo sin gluten.

Como novedad, este año la feria incorporará el Espacio Km 0, una zona dedicada a pequeños productores locales de Cataluña, con productos de proximidad como miel, mermeladas y otras elaboraciones artesanas. Este nuevo espacio refuerza la voluntad de la feria de dar visibilidad tanto a las grandes marcas del sector como a los pequeños productores que trabajan desde el territorio.

Actividades, showcookings y divulgación sobre celiaquía

En cuanto a la programación, durante los dos días de feria tendrán lugar diversas actividades dirigidas a públicos diversos, con el objetivo de ofrecer herramientas, conocimiento y experiencias en torno a la celiaquía, la sensibilidad al gluten/trigo no celíaca y su tratamiento, la dieta sin gluten.

Entre las actividades destacadas estará el showcooking de coca crujiente de atún sin gluten, con el chef Jordi Esteve, del restaurante Nectari, acreditado sin gluten y reconocido con una estrella Michelin en el año 2012, en colaboración con Mercadona.

El programa también incluirá la charla ‘Todo lo que debes saber si han diagnosticado celiaquía a tu hijo/a’, con el Dr. Roger Garcia, jefe de Servicio de Pediatría y miembro de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario MutuaTerrassa; ‘Errores invisibles en la dieta sin gluten: el que suele fallar aunque creas que lo haces bien’, con la dietista-nutricionista Andrea Sorinas; ‘No quiero sentirme diferente en situaciones sociales, ¿qué hago?’, con la doctora en psicología Gentzane Carbajo; y una sesión sobre cómo evitar el contacto cruzado con gluten, a cargo de Cristóbal Pérez y Júlia Pérez, del Departamento Técnico-Científico de la Associació Celíacs de Catalunya.

Para los más pequeños, la feria incluirá actividades como ‘Detectives del gluten: el rastro invisible’, un juego educativo a cargo del Departamento Técnico-Científico de la Associació Celíacs de Catalunya para que los niños aprendan, mediante el juego, qué es el contacto cruzado con gluten y cómo se puede evitar.

El domingo, está previsto que la feria acoja el Concurso ‘Mejor pan de payés sin gluten 2026’, una iniciativa que quiere reconocer la calidad, la innovación y la evolución de los productos de panadería sin gluten, así como dar visibilidad a los elaboradores que trabajan para ampliar la oferta de calidad.

La feria también acogerá la entrega de los premios ‘Pioneros Sin Gluten’ a los 10 restaurantes acreditados sin gluten con más trayectoria, en reconocimiento a su contribución al impulso de una restauración segura y accesible para el colectivo celíaco.

Las empresas patrocinadoras de la feria son Airos, Gullón, YoSoy, Casa Amella y La Granja Foods.

Un espacio lúdico, pero también reivindicativo

Más allá de la oferta gastronómica y divulgativa, el Mediterranean Gluten Free Forum mantiene también su componente reivindicativo. El domingo tendrán lugar los actos conmemorativos del Día Internacional de la Celiaquía, con las intervenciones institucionales de la Associació Celíacs de Catalunya, en los que se pondrán sobre la mesa las principales demandas del colectivo, como la mejora del diagnóstico, más apoyo institucional y facilidades para acceder a una dieta sin gluten segura, asequible y accesible.

El acto pone de manifiesto los retos pendientes del colectivo en términos de salud pública y de acceso a una dieta segura.

Associació Celíacs de Catalunya

La Associació Celíacs de Catalunya, fundada en 1977, es una de las asociaciones más veteranas de Europa y la primera organización creada en España en defensa de los intereses de las personas con celiaquía y sensibilidad al gluten no celíaca.

Declarada Entidad de Utilidad Pública en 1982, representamos a todas las personas afectadas por patologías relacionadas con la ingesta de gluten en Cataluña y Menorca. Se calcula que hay un 1% de personas con celiaquía y un 6% de personas con sensibilidad al gluten no celíaca, es decir, aproximadamente 567.000 afectados en Cataluña y 7.173 en Menorca. Además, somos el organismo de referencia para fabricantes, distribuidores, restauradores y empresas del sector sin gluten, a los que proporcionamos información sobre los protocolos que deben seguir para desarrollar u ofrecer productos y servicios seguros para las personas celíacas.