morgan media multiplica por 7 las reservas directas de Camaleon Tours con una estrategia de paid media

Escalar la inversión con foco en rentabilidad

La colaboración entre Camaleon Tours y morgan media se basó desde el principio en una idea clara: crecer de forma rentable. El objetivo no era únicamente aumentar el tráfico hacia la web, sino generar reservas directas y mejorar la capacidad de conversión de los canales de pago.

La estrategia de paid media se escaló de manera progresiva. A medida que las campañas demostraban rentabilidad, el cliente pudo reinvertir con mayor seguridad y seguir apostando por el canal online como vía de captación directa.

Este enfoque permitió que el aumento de inversión no se entendiera como un gasto aislado, sino como una palanca de captación, análisis y escalado. Cada incremento presupuestario estuvo respaldado por datos, resultados y capacidad real de retorno.

Crecimiento en tráfico y reservas

Entre 2023 y 2025, las sesiones procedentes de canales de pago pasaron de 17.235 a 83.104, lo que supone un crecimiento del 382 %.

Este aumento permitió multiplicar el volumen de usuarios interesados que llegaban a la web de Camaleon Tours a través de campañas digitales. Sin embargo, el objetivo de la estrategia no se limitó a comprar más tráfico. La prioridad fue atraer usuarios con intención real, optimizar el rendimiento de las campañas y mejorar la relación entre inversión, visitas y reservas.

El dato más relevante del caso se encuentra en la evolución de las reservas propias de la web. Los canales de pago pasaron de generar 189 reservas en 2023 a 1.665 reservas en 2025, lo que representa un incremento del 781 %.

Este resultado refleja una estrategia de escalado orientada a generar negocio real. Las campañas no solo consiguieron mejorar la visibilidad de la marca, sino también convertir esa visibilidad en ventas y captación efectiva.

Más calidad en el tráfico captado

Además del aumento en sesiones y reservas, la estrategia permitió mejorar la capacidad de conversión de los canales de pago.

El ratio de reservas sobre sesiones paid pasó de aproximadamente el 1,10 % en 2023 al 2,00 % en 2025, lo que supone una mejora del 82,7 % en la capacidad de conversión.

Este dato confirma que el trabajo realizado no se basó únicamente en incrementar presupuesto. La estrategia también permitió atraer usuarios más cualificados, ajustar mejor las campañas y optimizar el recorrido desde la visita hasta la reserva.

Una estrategia digital basada en datos

Para morgan media, el caso de Camaleon Tours refleja la importancia de trabajar las campañas digitales con una metodología basada en datos, medición y optimización continua.

La estrategia combinó revisión de campañas, análisis de términos de búsqueda, control de conversiones, lectura del comportamiento del usuario y adaptación progresiva de la inversión. Esta forma de trabajar permitió identificar qué acciones generaban mayor retorno y cómo escalar los resultados sin comprometer la rentabilidad.

Con este caso de éxito, morgan media refuerza su posicionamiento como partner estratégico para empresas que buscan crecer de forma rentable en entornos online.