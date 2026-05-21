El Yoga en casa desbanca al gimnasio: la tendencia wellness que arrasa en España

El bienestar en casa se consolida como una de las grandes tendencias lifestyle en España. Cada vez más personas sustituyen el gimnasio tradicional por rutinas de Yoga y Pilates desde casa, impulsadas por la flexibilidad, la comodidad y la búsqueda de una vida menos estresante.

Así lo refleja una encuesta realizada por Chassefit.es entre 520 usuarios interesados en Yoga, Pilates y bienestar. Según el estudio, el 68% asegura practicar más Yoga en casa que hace un año, mientras que el 61% reconoce haber reducido su asistencia al gimnasio desde que comenzó a entrenar en casa.

La tendencia refleja un cambio en la forma de entender el ejercicio y el bienestar. Frente a los entrenamientos intensivos y los horarios rígidos, el Yoga doméstico gana protagonismo como una alternativa más flexible y adaptada al ritmo de vida actual.

«El bienestar ya no se limita al gimnasio. Muchas personas han convertido un pequeño rincón de casa en su espacio de desconexión diaria», explican desde el portal especializado en ropa de yoga y accesorios para Yoga y Pilates.

Principales datos del estudio

El 73% afirma que el Yoga en casa le ayuda a reducir el estrés diario.

El 64% prioriza ahora la comodidad y el bienestar frente al entrenamiento intensivo.

El 57% asegura haber creado un pequeño «rincón wellness» dentro de casa.

El 49% considera que entrenar desde casa le permite mantener una rutina más constante.

Las redes sociales y las plataformas de vídeo también han impulsado esta tendencia, acercando clases y rutinas de Yoga a millones de personas desde cualquier lugar.

Además, el auge del llamado «wellness doméstico» ha incrementado el interés por espacios relajantes en casa, ropa deportiva cómoda y accesorios como los zafus de yoga, cada vez más utilizados para meditación y ejercicios de relajación.

Desde el sector wellness destacan también el crecimiento de la moda athleisure y seamless, diseñada para combinar comodidad, movimiento y estilo tanto dentro como fuera de casa.

«El Yoga en casa representa mucho más que ejercicio. Para muchas personas se ha convertido en un momento diario de calma, bienestar y desconexión», señalan desde el portal.

Metodología: encuesta realizada en mayo de 2026 entre 520 usuarios interesados en Yoga, Pilates y bienestar en España.