Redeia alcanza la mejor puntuación del sector eléctrico español en los índices europeo y mundial Dow Jones

Redeia cierra un nuevo hito en su trayectoria de sostenibilidad al obtener 89 puntos sobre 100 en la última edición de los índices Dow Jones Best-in-Class de S&P Global, tanto en su versión europea como mundial. Con este resultado, la compañía se convierte en la empresa del sector eléctrico mejor valorada de España y escala hasta la segunda posición global entre las utilities eléctricas, superando de forma considerable los 83 puntos con los que cerró el ejercicio anterior. Una progresión que refleja años de trabajo consistente en la integración real de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en el núcleo de su modelo de negocio, y que posiciona a la compañía entre las organizaciones más comprometidas con la sostenibilidad en el sector energético europeo.

La evaluación, realizada por S&P Global a través de su Evaluación de Sostenibilidad Corporativa, analiza el desempeño de más de 3.600 empresas que representan una parte sustancial de la capitalización bursátil mundial, valorada en torno a los 59.000 millones de dólares. Solo el 10% mejor posicionado de cada sector accede a estos índices, considerados una referencia esencial para los fondos de inversión con criterios ESG. En el caso concreto de la compañía, S&P Global ha reconocido con la máxima puntuación su gestión en transparencia y reporte, medio ambiente, derechos humanos y privacidad, áreas que los analistas consideran estructurales para medir la solidez sostenible de una organización.

No es el primer reconocimiento del año. En febrero, ‘The Sustainability Yearbook 2026’ del mismo organismo ya había situado a Redeia entre el 1% de las compañías más sostenibles a escala global, un dato que refuerza la coherencia y consistencia del modelo. Eva Pagán, directora corporativa de Sostenibilidad y Estudios, señala que estos resultados no son casuales sino el reflejo de una organización donde la sostenibilidad no opera como una capa externa sino como parte del núcleo estratégico y de la toma de decisiones cotidiana, con impacto medible en la transición energética y en el desarrollo de los territorios donde opera.

Redia acaba de cerrar su Plan de Sostenibilidad 2023-2025 habiendo cumplido la totalidad de sus objetivos, un balance que abarca desde la descarbonización progresiva hasta la diversidad interna, pasando por la financiación sostenible y la protección del entorno natural. Con ese bagaje, ha puesto en marcha el Plan de Sostenibilidad 2026-2029, que desarrolla 33 objetivos alineados con su estrategia corporativa para el mismo periodo. Las prioridades giran en torno a la transición energética y digital, el impulso de infraestructuras resilientes, la electrificación de la economía y la generación de impacto positivo y duradero en cada uno de los territorios donde la compañía desarrolla su actividad, consolidando así un modelo que combina rentabilidad económica con responsabilidad hacia el entorno y la sociedad.