El sector agroalimentario catalán se reunirá en el X Foro Nacional MujerAGRO en Lleida

El X Foro Nacional BusinessAGRO Mujeres Agroprofesionales – MujerAGRO avanza el programa de su próxima edición, que se celebrará este 10 de junio en La Llotja de Lleida, con una propuesta orientada a reforzar el papel de las mujeres como profesionales, directivas, empresarias, técnicas, representantes sectoriales y referentes dentro de la cadena agroalimentaria.

La cita, impulsada por Siete Agromarketing a través del Proyecto MujerAGRO, se celebra en el marco del Año Internacional de la Mujer Agricultora y bajo el lema ‘De la igualdad al nuevo liderazgo agroalimentario’, una declaración de intención que sitúa el debate no solo en la presencia de las mujeres, sino en su capacidad para ocupar espacios de decisión, aportar talento cualificado y ejercer un liderazgo con impacto real en las empresas, organizaciones y territorios. El foro reivindica así la evolución de las mujeres en el medio rural y subraya que su incorporación plena al ámbito agroprofesional no solo responde a una cuestión de igualdad, sino que aporta sostenibilidad, competitividad y futuro al conjunto del sector agroalimentario.

La jornada contará con una destacada representación institucional. En la inauguración está prevista la participación de Begoña García Bernal, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y Cristina Massot Berna, secretaria general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya; una apertura en la que también participa Gissele Falcón Haro, directora de Siete Agromarketing y del Proyecto MujerAGRO. Igualmente participará de Sandra Marco Casals, diputada d’Igualtat i Cooperació Internacional en Lleida. La clausura correrá a cargo de Silvia Puertas Novau, directora de los Servicios Territoriales del Departament d’Igualtat i Feminisme en Lleida.

Uno de los momentos de mayor relevancia de la jornada será la ponencia magistral de Carmen Castro Domínguez, CEO de Kainova, que aportará una mirada de alto valor sobre liderazgo femenino, gestión del talento, transformación de las organizaciones y profesionalización de los equipos.

Su intervención no se plantea como una reflexión genérica sobre igualdad, sino como una aportación estratégica sobre las condiciones necesarias para que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial profesional: formación, reconocimiento, conciliación, corresponsabilidad, promoción interna y capacidad de decisión. En este contexto, la ponencia abordará también la necesidad de derribar techos de cristal que aún limitan la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y de avanzar hacia organizaciones capaces de identificar, acompañar y promocionar el talento femenino.

Cuatro mesas para abordar los grandes retos agroprofesionales

La jornada se articulará en torno a cuatro mesas de análisis y debate, concebidas para reunir miradas complementarias del ámbito agroprofesional: empresa, producción, organizaciones agrarias, asociacionismo rural, representación institucional, territorio y cadena agroalimentaria.

Las mesas abordarán el valor del talento y la experiencia agroprofesional, el papel de las mujeres en la fruticultura, el relevo generacional y el emprendimiento agroalimentario, así como la representación de las mujeres rurales en los espacios de decisión y su capacidad para liderar cambios en el territorio.

El Foro reunirá a un amplio número de organizaciones y entidades que se han sumado a esta edición para avanzar en igualdad, representación y liderazgo agroprofesional. La jornada dará espacio a distintas realidades de la cadena agroalimentaria, desde la fruticultura, la pesca y la ganadería.

Entre las voces previstas figuran, Rosa Domènech Solé, presidenta de la Associació Dones del Món Rural; Esmeralda Roure Torrelles, presidenta territorial en Lleida de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC); Carmina Ontiveros Llobet, secretaria de la Associació Catalana de Dones de la Mar; Néstor Serra, en representación de Unió de Pagesos; Maribel Mòdol Guiu, representante de Ap! Lleida; y ONU Mujeres España, entre otras voces del ámbito agroprofesional, empresarial, asociativo e institucional.

Empresa por la igualdad

La implicación empresarial en el X Foro Nacional MujerAGRO refuerza la dimensión profesional y estratégica de esta décima edición. Que compañías referentes de la cadena agroalimentaria se sumen a este encuentro supone reconocer que la igualdad efectiva, la promoción del talento femenino y la presencia de mujeres en espacios de decisión no son cuestiones externas al sector, sino elementos directamente vinculados a su competitividad, su capacidad de innovación y su futuro.

En esta edición, el foro cuenta con el apoyo de Cooperativa CASI, Sakata, Frutas Montosa, Onubafruit, Fruit Attraction, Certis Belchim, UNICA y Atens. Esta suma de empresas evidencia que avanzar en igualdad no es solo una cuestión de justicia o representación, sino también una decisión estratégica para atraer talento, fortalecer equipos, mejorar organizaciones y construir una actividad agroalimentaria más sostenible, competitiva y preparada para los retos actuales.

Colaboradores que suman

La colaboración de entidades vinculadas al ámbito agroalimentario, empresarial, profesional y asociativo refuerza el alcance sectorial del X Foro MujerAGRO y amplía la representatividad de una jornada que quiere reunir a quienes trabajan, desde distintos espacios, por una mayor presencia de las mujeres en la actividad agroprofesional.

Como colaboradores institucionales, esta edición cuenta con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Lleida.

En esta edición, el foro cuenta con la colaboración de UNIQ, AEFA, Vicasol, Asociación 5 al Día, Mercolleida, Eurosol y Asociación Empresarial de Frutas de Catalunya, AFRUCAT, entidades que contribuyen a fortalecer el desarrollo de una cita consolidada en el calendario agroalimentario y comprometida con la igualdad efectiva, la profesionalización y el reconocimiento del talento femenino en la cadena agroalimentaria.

A ellas se suman, AFAMMER, Ap! Lleida, Dones del Món Rural, Asoprovac Catalunya, Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y la Associació Catalana de Dones de la Mar, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, organizaciones que aportan arraigo territorial, conocimiento sectorial y representación desde el ámbito rural, agrario, técnico, empresarial y asociativo.

A estos patrocinadores y colaboradores se irán sumando nuevas entidades, que se anunciarán a través de los perfiles oficiales de MujerAGRO en redes sociales bajo el hashtag #XForoMujerAGRO, junto con las próximas novedades sobre el programa, ponentes y participantes.

Enlace de inscripciones: https://forms.gle/VXyFszzVVKZVrhLE9