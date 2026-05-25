LinkShadow se posiciona en el cuadrante de Visionarios del Magic Quadrant™ 2026 de Gartner®

LinkShadow ha sido posicionada en el cuadrante de Visionarios del Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® para Network Detection and Response. La compañía ha sido reconocida por la integridad de su visión y su capacidad de ejecución. Este reconocimiento destaca un enfoque diferenciado del NDR que está redefiniendo la manera en que las organizaciones detectan y responden a las amenazas modernas de red.

A medida que las amenazas cibernéticas se vuelven más sofisticadas y rápidas, los equipos de seguridad se enfrentan a visibilidad fragmentada, volúmenes abrumadores de alertas y contexto limitado. LinkShadow aborda estos desafíos mediante una estrategia distintiva que combina analítica impulsada por IA con una profunda conciencia contextual y correlación en tiempo real de la actividad de red. Esto permite a las organizaciones ir más allá de las alertas aisladas hacia un enfoque de seguridad más unificado y guiado por inteligencia.

Lo que diferencia a LinkShadow es su evolución más allá del NDR tradicional hacia lo que define como Intelligent NDR. En lugar de centrarse únicamente en la detección y visibilidad, la plataforma enriquece continuamente los datos de red con contexto, correlaciona actividad en tiempo real y aplica inteligencia adaptativa para descubrir amenazas ocultas. Esta capa de inteligencia transforma la telemetría en bruto en información significativa, permitiendo a los equipos de seguridad no solo detectar anomalías, sino comprender su relevancia, impacto y urgencia.

A diferencia de las soluciones convencionales que dependen en gran medida del análisis retrospectivo, LinkShadow transforma señales de red dispersas en inteligencia conectada y accionable. Al proporcionar claridad sobre lo que realmente importa, la plataforma permite a los equipos de seguridad detectar amenazas antes, priorizar de forma eficaz y responder con mayor precisión.

«En nuestra opinión, ser reconocidos como Visionarios refleja nuestro compromiso de dar forma al futuro del NDR», afirmó Mehfooz Khan, Chief Product Officer de LinkShadow. «Creemos que las organizaciones necesitan más que visibilidad. Necesitan inteligencia capaz de interpretar entornos complejos en tiempo real y guiar la acción. Esa es la base de lo que llamamos Intelligent NDR».

En el núcleo de la plataforma de LinkShadow se encuentra un marco unificado de detección que reúne telemetría de red, analítica conductual e inteligencia de amenazas en un único sistema. La plataforma genera alertas de alta fidelidad al tiempo que reduce significativamente el ruido, ayudando a los equipos de seguridad a centrarse en lo verdaderamente crítico.

Este reconocimiento subraya la estrategia orientada al futuro de LinkShadow y su continua innovación en el espacio NDR. Aprovechando IA avanzada e inteligencia contextual, la compañía está permitiendo a las organizaciones adoptar posturas de seguridad más adaptativas y resilientes.

A medida que el mercado NDR continúa evolucionando, LinkShadow destaca como una compañía que está ayudando a definir su futuro. En nuestra opinión, su reconocimiento en el cuadrante de Visionarios refleja un claro enfoque en innovación, inteligencia e impacto en el mundo real, estableciendo un nuevo referente sobre lo que debe ofrecer la detección y respuesta de red.

Ver informe: https://www.linkshadow.com/recognition/gartner/

Sobre LinkShadow

LinkShadow es una compañía tecnológica de ciberseguridad registrada en Estados Unidos que está redefiniendo la manera en que las empresas abordan la detección y respuesta ante amenazas. Su plataforma CyberMeshX (CMX), impulsada por IA, proporciona una arquitectura unificada que reúne soluciones clave, incluyendo Network Detection and Response (NDR), Data Security Posture Management (DSPM) e Identity Threat Detection and Response (ITDR), cada una abordando capas críticas del riesgo cibernético moderno. En una era de ataques cada vez más automatizados e impulsados por IA, LinkShadow permite a las organizaciones ir más allá de modelos de seguridad fragmentados y reactivos hacia un enfoque más guiado por inteligencia. Al correlacionar señales entre sus soluciones, LinkShadow ayuda a reducir brechas de detección, acelerar la respuesta y maximizar el valor de las inversiones existentes en seguridad a gran escala.

Para más información, visitar: https://www.linkshadow.com/