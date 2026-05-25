La multinacional tecnológica Atos celebra sus primeros 25 años creando valor en Canarias

«Estamos muy orgullosos de lo que hemos construido en las islas. El tiempo confirma que hemos generado empleo con talento local y que desde Canarias se pueden hacer grandes cosas para todo el mundo», señala José Manuel Rodríguez Macías, director de Atos Canarias. «También hemos impulsado una profunda y sólida cultura digital y empresarial que actúa como motor de progreso de las Islas, una realidad que nos llena de satisfacción y nos anima a seguir creciendo y apoyando ese concepto que hemos creado del Silicon Island».

Impulsar el desarrollo tecnológico del archipiélago

Este aniversario refleja la evolución de una compañía que ha sabido crecer en tamaño, relevancia y especialización, demostrando que la innovación y el empleo de calidad son motores esenciales para el desarrollo económico y social del archipiélago.

Una historia que significa más de 200 clientes en estos 25 años (nacionales e internacionales), 1.500 empleados, más de 500 proyectos realizados, entre los que se encuentran, el SCS, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y la puesta en marcha del Supercomputador Teide HPC entre otros.

Una historia de éxito en tres fases

Los primeros años, entre 2000 y 2007, estuvieron caracterizados por el nacimiento y consolidación de la filial en el ámbito local. Con apenas diez empleados, Atos Canarias centró su actividad en dar servicio al sector público de las islas, afianzando un modelo de proximidad y apoyo directo al tejido institucional. La constitución de una sociedad en Canarias fue una declaración de intenciones: la compañía no llegaba de paso, sino con la firme voluntad de formar parte del desarrollo tecnológico del archipiélago. A mediados de esa década ya se comenzaban a esbozar proyectos de mayor envergadura que anticipaban la siguiente etapa de crecimiento.

Expansión internacional

La segunda fase, entre 2008 y 2014, supuso el salto internacional. En 2008 nació en Tenerife el Centro de Excelencia de Atención al Usuario, concebido para dar servicio desde las islas al resto del mundo. El primer cliente fue Alstom, lo que marcó un salto cualitativo y abrió un periodo de crecimiento sostenido, incluso en los años más duros de la crisis económica internacional. La integración de Siemens IT en 2011 reforzó aún más esta expansión, multiplicando las oportunidades de negocio y diversificación. Atos Canarias también fue el primer centro de la compañía en aplicar la metodología Lean, un avance que la situó a la vanguardia en eficiencia y eficacia operativa. Este proceso de madurez incluyó el traslado, en 2011, a unas instalaciones más amplias y modernas en Tenerife. Destaca también la puesta en marcha del supercomputador Teide HPC en 2014, el segundo más potente de España en aquel momento, que atrajo visitas de figuras internacionales de la ciencia como Stephen Hawking y el Nobel Robert Wilson.

Diversificación y consolidación

A partir de 2015 comienza la tercera etapa, centrada en la diversificación y consolidación de la presencia en Canarias. El lanzamiento del Centro de Excelencia de Desarrollo e Innovación (CEDEI), en colaboración con el Cabildo de Tenerife, abrió una nueva vía de crecimiento vinculada al desarrollo de software avanzado para grandes corporaciones y entidades públicas. Este modelo de cooperación público-privada se convirtió en un ejemplo de contribución al tejido social de las islas. Poco después se abrió la sede de Las Palmas de Gran Canaria, que complementa los servicios del centro de Tenerife y refuerza el arraigo local.

La plantilla creció de manera notable: en 2018 la compañía contaba ya con 1.000 empleados en Canarias y hoy supera los 1.500, lo que la convierte en uno de los principales empleadores tecnológicos del archipiélago (representando el 15 % de los empleos en el sector TIC de Canarias). Actualmente, desde Canarias se da soporte a proyectos internacionales de primer nivel y alcance global, incluyendo instituciones deportivas de primer orden como la UEFA.

Resiliencia

La resiliencia demostrada en todos estos años ha sido otra de las claves del éxito. Atos Canarias ha mantenido la continuidad de sus operaciones frente a crisis energéticas, emergencias climáticas o la pandemia, sin interrupciones en el servicio gracias a metodologías de recuperación robustas y a una cultura organizativa orientada a la calidad y la responsabilidad.

IA y Data

El futuro se plantea igualmente ambicioso, Atos quiere tener un papel destacado en el ámbito de Data e Inteligencia Artificial.

Además, mantiene su compromiso de impulsar nuevos sectores estratégicos como el aeroespacial, convencida del potencial de las islas para convertirse en un hub tecnológico de referencia internacional basado en la apuesta constante por las personas, a través de convenios con universidades y centros de FP, la posición geoestratégica del archipiélago, el alto nivel del talento local y un marco económico y fiscal favorable a la inversión.

Compromiso social

La responsabilidad social corporativa es también un pilar central en la identidad de Atos Canarias. La compañía contribuye al bienestar colectivo mediante la creación de empleo estable, lo que considera su mayor aportación social junto a iniciativas solidarias que implican a sus empleados. Además, promueve la igualdad de oportunidades en el sector tecnológico fomentando la incorporación de mujeres a carreras STEM en colaboración con universidades, centros de FP y cabildos, y participa en proyectos que ofrecen salidas profesionales en tecnología para jóvenes canarios.

En este vigésimo quinto aniversario, Atos reafirma el mensaje con el que ha guiado su camino en las islas generando un impacto real y sostenible. La compañía celebra este hito con la vista puesta en el futuro, convencida de que los próximos años serán aún más prometedores y de que el archipiélago seguirá consolidándose como un polo internacional de innovación, talento y progreso tecnológico.

En línea con este compromiso con la innovación y el desarrollo tecnológico en las islas, Atos participó en el Tech Forum Canarias 2026, organizado por APD Canarias en Santa Cruz de Tenerife, un encuentro en el que Atos puso foco en los próximos retos tecnológicos, como la IA agéntica, la soberanía digital y la ciberseguridad. El evento contó además con la participación institucional del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.