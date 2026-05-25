Nace EDBS, la escuela de negocios especializada en preparación para el MBA

La Escuela de Negocios Europe Digital Business School (EDBS) ha anunciado el lanzamiento de su nuevo programa educativo, el Pre MBA. Este programa formativo está diseñado para proporcionar una sólida base de conocimientos en gestión empresarial antes de embarcarse en un MBA completo. Este innovador programa ofrece una oportunidad única para aquellos que buscan avanzar en sus carreras y alcanzar el éxito en el mundo empresarial.

El Pre MBA es una opción ideal para aquellos que desean adquirir competencias clave en áreas como liderazgo, finanzas, marketing, operaciones y estrategia empresarial. Dirigido a profesionales que buscan mejorar su perfil profesional, este programa aumenta su capacidad para acceder o avanzar en el entorno empresarial actual.

«Estamos encantados de lanzar nuestro nuevo programa Pre MBA. En EDBS, nos comprometemos a proporcionar una educación de alta calidad que sea relevante y práctica para las necesidades de la industria. Con el Pre MBA, estamos ofreciendo a los profesionales la oportunidad de prepararse para un MBA con todas las garantías, estableciendo así una base sólida para el éxito futuro en sus carreras». —Carlos Fernández (director académico de EDBS).

El Pre MBA de EDBS se distingue por su modalidad completamente online, lo que brinda total libertad para los estudiantes, ya que pueden adaptar el programa a sus horarios personales. Esto permite a los participantes aprovechar la comodidad de aprender desde cualquier lugar con acceso a Internet.

Europe Digital Business School (EDBS) es una escuela de negocios europea nacida de la transformación digital y especializada en la formación en modalidad online. EDBS está especializada en la impartición del curso formativo Pre MBA, a través del cual, capacita a los líderes del futuro con una metodología digital cercana al alumno, donde se acompaña en su crecimiento profesional. La excelencia y calidad en la formación son los pilares de esta escuela de negocios europea.