La regularización extraordinaria impulsa la demanda de traducciones juradas de antecedentes penales

El proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, abierto en España hasta el 30 de junio de 2026, ha impulsado con fuerza la demanda de traducciones juradas, especialmente de certificados de antecedentes penales y de documentación personal emitida en el extranjero. La correcta preparación de estos documentos se ha convertido en un paso clave para formalizar expedientes administrativos de extranjería sin errores ni demoras.

Between Traducciones, empresa especializada en traducciones juradas y servicios de documentación lingüística para trámites migratorios, ha experimentado un aumento significativo de solicitudes en los últimos meses. La mayor parte procede de personas que necesitan presentar documentación para acogerse a la regularización extraordinaria, así como para procesos de reagrupación familiar y autorizaciones de residencia y trabajo.

«Hay mucha prisa por preparar los expedientes antes del cierre del plazo, y eso se refleja directamente en la demanda de traducciones juradas», explica Ana Gutiérrez, directora de Between Traducciones y traductora jurado de inglés. «Muchas personas ya tenían la documentación, pero no la habían traducido. Ahora están tratando de acelerar todo el proceso para no perder esta oportunidad».

Árabe y francés, a la cabeza

El aumento de solicitudes también dibuja un patrón claro por idiomas. Las traducciones juradas de árabe y francés encabezan actualmente la demanda, seguidas del inglés y del portugués de Brasil.

Detrás de esta tendencia está, en buena medida, el perfil de los solicitantes. Una parte importante de los clientes procede de países africanos en los que el francés o el árabe son lenguas oficiales, así como de países como Argelia, Marruecos y Túnez, entre otros de la cuenca mediterránea. El inglés registra una demanda destacada por parte de personas procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y distintos países africanos anglófonos. En el caso del portugués, la práctica totalidad de las solicitudes corresponde a documentación de Brasil.

Los antecedentes penales, pieza clave del expediente

Entre los requisitos para acogerse a la regularización extraordinaria figura haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025, acreditar una permanencia continuada mínima de cinco meses en el momento de presentar la solicitud y carecer de antecedentes penales.

Además, puede exigirse la aportación del certificado de antecedentes penales de España, del país de origen y de aquellos países en los que la persona haya residido durante los cinco años anteriores a su entrada en territorio español.

En este escenario, la traducción jurada adquiere un papel esencial cuando los certificados de antecedentes penales están redactados en un idioma distinto del español. Para que tengan validez formal ante la Administración, estas traducciones deben ser realizadas por un traductor jurado acreditado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

«El problema no suele ser conseguir el certificado de antecedentes penales, sino presentarlo correctamente para que pueda incorporarse al expediente sin requerimientos ni retrasos», señala Ana Gutiérrez. «Una traducción que no cumpla los requisitos administrativos puede complicar todo el proceso».

Firma digital y presentación de documentos

En este contexto, no solo importa qué documentación se presenta, sino también cómo se presenta. La aceptación de la firma electrónica en traducciones juradas está cada vez más extendida, aunque sigue siendo recomendable comprobar previamente el criterio del organismo destinatario.

Este avance permite agilizar la preparación de los expedientes mediante traducciones juradas en PDF firmadas digitalmente, válidas para muchos trámites administrativos. Al mismo tiempo, sigue existiendo la posibilidad de recurrir a la versión en papel con firma manuscrita y sello cuando el procedimiento o la entidad receptora así lo requieran.

Sobre Between Traducciones

Between Traducciones está especializada en la traducción jurada de documentación oficial para trámites de extranjería, residencia, trabajo y reagrupación familiar. Trabaja con particulares, abogados y gestorías que necesitan presentar documentos con validez oficial ante la Administración española.