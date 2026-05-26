Cuatro cambios que transformarán los espacios de trabajo antes de 2027

El 96% de las empresas planea transformar sus oficinas en los próximos dos años. Tras un periodo marcado por la incertidumbre y la experimentación, las organizaciones empiezan a tener claro cómo quieren que sean sus espacios de trabajo y qué papel deben desempeñar en un modelo laboral más flexible y centrado en las personas.

Este cambio de etapa se refleja en una nueva investigación de Steelcase, basada en una encuesta a 500 directivos. El estudio identifica las principales transformaciones que marcarán el diseño y el uso de las oficinas a lo largo de este año, en un momento en el que las empresas están dejando atrás soluciones provisionales para apostar por modelos más definidos y duraderos.

El trabajo híbrido se consolida y los puestos fijos pierden peso

El estudio muestra que cerca del 70% de los empleados acudirá a la oficina al menos tres días a la semana, mientras que casi la mitad lo hará a tiempo completo. Este escenario está llevando a las empresas a replantear el uso del espacio, reduciendo el peso del puesto individual fijo y apostando por una mayor diversidad de entornos que respondan a distintos usos: desde zonas de concentración hasta espacios de colaboración o áreas para reuniones informales.

Además, el flujo irregular de ocupación a lo largo de la semana está impulsando modelos más eficientes, con soluciones flexibles que permiten ajustar la capacidad sin sobredimensionar la oficina.

Oficinas preparadas para la IA (y para desconectar de ella)

La inteligencia artificial está introduciendo nuevas exigencias en el diseño de los espacios. Las organizaciones empiezan a incorporar entornos preparados para interactuar con la tecnología de forma más natural, desde espacios con mejor acústica para sistemas de voz hasta áreas específicas para trabajar con asistentes de IA o visualizar contenidos generados en tiempo real.

Al mismo tiempo, el uso intensivo de estas herramientas está elevando la carga cognitiva, lo que impulsa la creación de zonas que reduzcan la estimulación digital, como espacios libres de pantallas o áreas diseñadas para la concentración y la recuperación mental. En este contexto, la oficina no solo integra tecnología, sino que también actúa como equilibrio frente a ella.

La oficina como experiencia para atraer y fidelizar talento

La guerra por fidelizar y atraer el talento está convirtiendo a la oficina en un catalizador de personas, de este modo, la oficina ya no se diseña solo para albergar puestos de trabajo, sino para ofrecer experiencias que aporten valor a los trabajadores y mejoren su rendimiento.

Esto se traduce en una apuesta creciente por oficinas de mayor calidad, mejor ubicadas y con entornos más dinámicos. Según la investigación de Steelcase, el 70% de los directivos consultados ya se ha trasladado, o planea hacerlo, a edificios de mayor categoría (clase A+), con el objetivo de ofrecer espacios que realmente inviten a acudir a la oficina.

Espacios flexibles, sostenibles y diseñados como ecosistemas

En este escenario, la colaboración, la creatividad y la conexión humana se consolidan como el principal valor diferencial frente al trabajo en remoto. Junto a la experiencia del empleado, el diseño de las oficinas evoluciona hacia modelos más flexibles y adaptables, capaces de responder a diferentes formas de trabajar y a un entorno en constante cambio.

Este enfoque se traduce en espacios concebidos como auténticos ecosistemas, organizados en diferentes zonas o «distritos» que responden a distintas actividades: concentración, colaboración, aprendizaje o descanso. Este modelo no solo optimiza el uso del espacio, sino que ofrece a los empleados mayor autonomía para elegir cómo y dónde trabajar.

Al mismo tiempo, factores como la sostenibilidad y la inclusión ganan protagonismo. Nueve de cada diez directivos sitúan la sostenibilidad como una prioridad, impulsando soluciones más eficientes y responsables a largo plazo.

Las conclusiones de esta encuesta apuntan a un cambio de paradigma y es que la oficina está dejando de percibirse como un espacio estático para convertirse en una herramienta estratégica al servicio de las personas y del negocio.