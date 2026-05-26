Raúl Berdonés renueva como presidente del Clúster Audiovisual de Madrid

El Clúster Audiovisual de Madrid ha celebrado su Asamblea General en la sede de SGAE, en el Palacio de Longoria, con la participación de representantes de más de 50 entidades asociadas.

Durante la sesión se ha aprobado la renovación de la Junta Directiva, en la que Raúl Berdonés, en representación de Secuoya Content Group, renueva su mandato como presidente del Clúster.

La nueva Junta Directiva mantiene la continuidad de gran parte de sus integrantes e incorpora como nuevos vocales a la asociación de productores audiovisuales PATE, representada por Fabia Buenaventura, y a la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid), representada por Alba Wystraëte.

Con esta renovación, el Clúster Audiovisual de Madrid reafirma su objetivo de seguir impulsando el posicionamiento de Madrid como uno de los principales polos europeos de producción audiovisual, promoviendo la colaboración entre empresas, instituciones y profesionales del sector cinematográfico y audiovisual.

Actualmente, el Clúster cuenta con 136 asociados, incluyendo a sus dos socios institucionales: Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid, consolidándose como una de las principales plataformas de vertebración de la industria audiovisual española.

Entre las principales funciones del Clúster destacan el impulso de la competitividad y la innovación de la industria audiovisual; la promoción de la internacionalización de las empresas madrileñas; el desarrollo de iniciativas de formación, sostenibilidad y transformación tecnológica; así como la generación de espacios de encuentro entre productoras, distribuidoras, plataformas, entidades financieras, instituciones y agentes del ecosistema audiovisual.

Durante la Asamblea también se aprobaron las cuentas anuales y la memoria de actividades correspondientes a 2025, además su código de conducta y un protocolo para la prevención del acoso.

En su intervención, Raúl Berdonés agradeció el respaldo de las entidades asociadas y destacó «la importancia de continuar trabajando de forma conjunta para fortalecer el tejido audiovisual madrileño en un momento de gran transformación y oportunidades para el sector».

Asimismo, se repasaron algunas de las principales iniciativas impulsadas por el Clúster en 2025, entre ellas el I Foro de Madrid de Inversión en Audiovisual, que ha vuelto a celebrarse en 2026, la participación en mercados y festivales internacionales como la Berlinale o el Festival de San Sebastián, los encuentros profesionales en Iberseries & Platino Industria, la presentación del Observatorio del Audiovisual o la participación en el Plan Estratégico del Audiovisual de la Comunidad de Madrid.

También se avanzó parte de la hoja de ruta para 2026, que incluirá la segunda edición de «Un planeta de cine», una nueva edición de ECAM FINDE, jornadas sobre ayudas y subvenciones al sector y la presentación del Informe del Audiovisual de Madrid.

Nueva Junta Directiva del Clúster Audiovisual de Madrid

La nueva Junta Directiva queda con sigue:

Presidencia: Secuoya Content Group, representada por Raúl Berdonés

Vicepresidencia: AMA, representada por Carlo D’Ursi

Secretaría: Écija Abogados, representada por Helena Suárez Jaqueti

Vocalía de Formación: ECAM, representada por Alba Wystraëte

Vocalía de Proyectos: EGEDA, representada por Carlos Antón

Vocalía de Gestión Pública y Comunicación Institucional: PATE, representada por Fabia Buenaventura

Vocalía de Asuntos Económicos: CREA SGR, representada por Rafael Lambea

Vocalía de Internacionalización: Iberseries & Platino Industria, representada por Samuel Castro Hansson y Juan Alía Mateo

Vocalía de Producción: A.M.A, representada por Teresa Fernández

Vocalía de Promoción y Festivales: MATRIZ, representada por Diego Rodríguez Blázquez

Vocalía de Servicios a la Producción: APPA, representada por Manuel Cristóbal

Vocalía de Sostenibilidad: Mrs. Greenfilm, representada por Paloma Andrés

Vocalía de Innovación y Tecnología: Telefónica Audiovisual Digital / Telefónica Broadcast Services, representada por Raúl Izquierdo

Vocalía de Distribución y Audiencias: Próxima Cine, representada por Gloria Bretones

Vocalía de Animación y Efectos Visuales (VFX): Pixel Clúster, representada por Manuel Ramírez Alonso

Más información: Clúster Audiovisual de Madrid