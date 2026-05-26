Structuralia se suma a Por Talento Digital de Fundación ONCE

La capacitación digital se ha convertido en factor determinante para acceder al mercado laboral. Actualmente, la tecnología envuelve todos los sectores profesionales, por lo que la formación especializada ya no solo mejora un perfil laboral: es la clave entre quedarse fuera o encontrar una nueva oportunidad.

Sin embargo, para muchas personas con discapacidad, el acceso a programas formativos de calidad continúa estando condicionado por barreras económicas, tecnológicas o de acompañamiento. Con el objetivo de reducir esa brecha, Structuralia se incorpora al programa Por Talento Digital de Fundación ONCE, una iniciativa orientada a mejorar la cualificación digital y tecnológica de personas con discapacidad y favorecer su inclusión laboral en profesiones con alta demanda.

La colaboración permite acercar la experiencia formativa de Structuralia a un programa que trabaja para multiplicar las perspectivas profesionales de sus participantes, especialmente en ámbitos vinculados con las competencias digitales y la transformación tecnológica.

Una alianza con un objetivo claro: reducir la brecha digital

Por Talento Digital es el programa de Fundación ONCE dedicado a la formación permanente en competencias digitales y profesiones tecnológicas para personas con discapacidad. Su objetivo es impulsar la adquisición de conocimientos tecnológicos y digitales que mejoren la empleabilidad de este colectivo en sectores donde existe una demanda creciente de profesionales cualificados.

La suma de Structuralia al programa supone un avance en la construcción de un ecosistema formativo más accesible, sin límites para acceder a nuevas oportunidades profesionales.

La alianza responde a una necesidad concreta: acercar la formación y tecnológica especializada a personas que buscan actualizar sus competencias, reorientar su trayectoria o acceder a sectores con mayor proyección laboral.

El papel de Structuralia en Por Talento Digital

Structuralia aportará al programa su experiencia en formación online especializada en reconversión digital y digitalización empresarial.

La institución educativa cuenta con un modelo formativo orientado a profesionales que buscan avanzar en su carrera mediante una especialización aplicada, flexible y conectada con las necesidades reales del mercado laboral. Algo que encaja con el propósito de Por Talento Digital: ofrecer formación útil, accesible y alineada con profesiones tecnológicas de alta demanda.

«Esta colaboración permite poner la especialización de Structuralia al servicio de un objetivo esencial: que más personas puedan acceder a formación de calidad y construir una trayectoria profesional en sectores con futuro. La tecnología solo tiene sentido si abre oportunidades reales», ha señalado Pablo Ybarra, director de B2B de EDUCA EDTECH Group, ecosistema empresarial en el que se engloba la institución.

Un paso adelante hacia una formación más inclusiva

La colaboración entre Structuralia y Fundación ONCE refuerza una idea cada vez más urgente: la digitalización no puede avanzar dejando atrás a quienes encuentran más barreras para acceder a ella. La inclusión real también se construye desde el acceso a una formación que permita competir en igualdad de condiciones.

Por Talento Digital contempla tanto formación en competencias digitales básicas como formación especializada en profesiones digitales y tecnológicas, con el objetivo de facilitar la integración de las personas con discapacidad en el entorno digital y mejorar sus oportunidades laborales.

Structuralia suma su catálogo y su conocimiento técnico a una iniciativa que trabaja para que la formación sea una vía efectiva de desarrollo profesional.

Información sobre el programa y becas disponibles

Toda la información sobre el programa Por Talento Digital, los cursos disponibles y las becas asociadas puede consultarse en la web oficial de Structuralia x Fundación ONCE.

Con esta incorporación, Structuralia y Fundación ONCE avanzan en una misma dirección: impulsar una formación técnica y tecnológica capaz de reducir desigualdades, mejorar la empleabilidad y ampliar las oportunidades profesionales de las personas con discapacidad.