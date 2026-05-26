Zunder lanza KAWAT: la tecnología operativa detrás de su red de carga al servicio de cualquier operador

Zunder lanza KAWAT, la solución end-to-end para la gestión integral de usuarios y puntos de carga de vehículos eléctricos, bajo una premisa clara: simplificar y escalar la operación de infraestructuras de carga en un entorno cada vez más exigente. La solución hereda casi una década de experiencia real, y pone al servicio de otros operadores el conocimiento operativo que ha impulsado a Zunder como uno de los operador de carga mejor valorados por los usuarios. Para ello, KAWAT integra una plataforma de gestión de infraestructuras CPMS con los servicios de movilidad para el usuario propios de un eMSP.

KAWAT es el resultado de años de exigencia diaria por parte de los usuarios de Zunder y del conocimiento acumulado por sus equipos técnicos y operativos. Esa experiencia permite a KAWAT ofrecer a sus clientes autonomía en la operación diaria, con el respaldo de un equipo experto ante cualquier incidencia y con una visión práctica de los retos que implica gestionar una red de recarga KAWAT ha sido diseñada para adaptarse a las necesidades de las redes de carga de empresas e instituciones, permitiendo gestionar de forma sencilla diferentes tipos de cargadores, usuarios y modelos de negocio. Su arquitectura cloud facilita una rápida implementación y migración, acceso remoto y una escalabilidad prácticamente ilimitada.

¿Por qué KAWAT marca la diferencia?

En esencia, KAWAT es la primera solución del mercado que integra el conocimiento y la experiencia real de un operador de carga líder y la pone al servicio de otros operadores. La plataforma integra las capacidades de un CPMS que simplifica la gestión operativa de puntos de carga, mediante monitorización en tiempo real y configuración avanzada de parámetros operativos de la red como tarifas, límites de potencia y gestión energética con integración de fotovoltaica y baterías, junto con los servicios propios de un eMSP, que permite a los usuarios acceder a los cargadores desde diferentes dispositivos y sistemas de cobro, con una experiencia de usuario premium que incluye atención 24/7, roaming, históricos de carga, facturación.

A diferencia de otras plataformas, KAWAT cuenta con una validación demostrada en sus miles de operaciones de carga diarias, y cuenta con las certificaciones ISO 9001, 45001, 14001 y 27001, garantizando altos estándares de calidad, flexibilidad, seguridad y protección de datos.

Contar con KAWAT implica contar con una solución que siempre priorizará la experiencia de usuario y la calidad del servicio. El equipo de desarrollo de KAWAT se encuentra a la vanguardia tecnológica que le exigen sus clientes (como Zunder, Moeve y otros referentes en la movilidad eléctrica) adaptándose continuamente a los cambios que tanto el mercado como la regulación exigen en cada momento, desarrollando incluso soluciones de optimización operativa con inteligencia artificial.

Hoy KAWAT se presenta al mercado con la experiencia de estar gestionando más de 4.000 cargadores de más de 250 clientes y con el objetivo de convertirse en un estándar tecnológico para la gestión de infraestructuras de carga, contribuyendo así a la expansión de la movilidad eléctrica a nivel global. La plataforma permite a instaladores, propietarios y operadores ganar la independencia operativa que necesitan para escalar y rentabilizar sus infraestructuras de carga, con la garantía de contar con una tecnología desarrollada y validada diariamente por cientos de miles de usuarios de vehículo eléctrico.

Para más información, o solicitar una demo, se puede acceder a www.kawat.io