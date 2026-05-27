11 Nudos Terraza Nordés: la azotea atlántica para saborear el verano en Madrid

Las terrazas recuperan protagonismo con la llegada del buen tiempo y 11 Nudos Terraza Nordés reafirma su lugar como uno de los puntos de encuentro gastronómicos de Chueca. Ubicado en la tercera planta del Mercado de San Antón, el espacio combina cocina atlántica, producto a la brasa y ambiente rooftop en pleno centro de Madrid.

La propuesta gira en torno a una carta desenfadada y pensada para compartir, donde la brasa cobra protagonismo tanto en carnes como en pescados. Entre las incorporaciones destacan platos como el carpaccio de solomillo de ternera rubia gallega o la ensalada de bacalao confitado con aceitunas kalamata y vinagreta de piquillo, propuestas frescas y de temporada que mantienen intacta la esencia atlántica del espacio.

El fuego continúa siendo uno de los pilares de la cocina de 11 Nudos Terraza Nordés, con elaboraciones como las vieiras al carbón sobre leche de tigre con mandarina, el entrecot de vaca rubia gallega o la chuleta de vaca Simmental, platos que refuerzan el carácter de brasserie contemporánea del restaurante.

La carta mantiene además algunos de los imprescindibles de la casa, como la cazuela fondante de queso de tetilla y pulpo o la tortilla de patata estilo Betanzos con salsa de boletus y langostinos, convertidos ya en algunos de los platos más reconocibles de su propuesta gastronómica de 11Nudos Terraza Nordés en Madrid.

Además, la propuesta líquida gana protagonismo esta temporada con una carta de coctelería pensada para acompañar el ritmo de la terraza desde el aperitivo hasta las copas al atardecer, con Nordés como uno de los grandes protagonistas. Referencias como el Nordesiño —con Nordés gin, Albariño Montecillo, brocheta de uvas y tónica—, el Gimlet Nordés o el 11 Mule, con maracuyá, lima y ginger beer, refuerzan el perfil fresco, atlántico y desenfadado del espacio. Una propuesta que encuentra su mejor acompañamiento en la sección de pequeños bocados para compartir, con opciones como la Gilda 11 Nudos, las croquetas cremosas de jamón ibérico, la ensaladilla de langostinos, pensados para alternar cóctel, picoteo y sobremesa en plena azotea de Chueca.

Para terminar, el apartado dulce apuesta por propuestas pensadas para compartir y disfrutar sin formalidades, como la cookie al carbón con chocolate blanco y helado de yogur búlgaro o la fondue de tiramisú, perfectas para acompañar la sobremesa en la azotea.

Más allá de Madrid, 11 Nudos Terraza Nordés también cuenta con un espacio en la azotea de Arenas de Barcelona, llevando su propuesta de inspiración atlántica a otro de los grandes enclaves urbanos para disfrutar de la gastronomía en las alturas.

Con esta propuesta, 11 Nudos Terraza Nordés consolida su identidad como un espacio donde la brasa, el producto del norte y el ritmo de la ciudad se encuentran alrededor de la mesa.

Sobre Grupo Osborne

En 2022, Osborne celebró su 250 aniversario consolidada como una de las 100 empresas familiares en activo más antiguas del mundo.

Durante 250 años, la compañía ha sido fiel a su misión: transmitir la riqueza social y cultural de nuestro país, cuidándola, potenciándola y adaptándola en cada momento en el tiempo para que nunca se pierda el valor de lo auténtico.

Osborne se define como embajador de la gastronomía española en el mundo a través de sus marcas reconocidas internacionalmente: Cinco Jotas, Caviar Riofrío, la ginebra Nordés, Bodegas Montecillo, Carlos I, Anís del Mono o los propios vinos de Jerez de Osborne con los que en su origen abrió un camino que hoy perdura. Asimismo, Osborne es propietaria del mítico Toro de Osborne, marca que se ha convertido en un icono de la cultura española.