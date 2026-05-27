Audicrea Challenge anuncia los 10 finalistas de su 11ª edición: innovación social para retos reales

Esta nueva edición ha marcado un récord de participación, con 614 equipos formados por 1.842 estudiantes. Audicrea Challenge, la competición de ideas promovida por Audi, se consolida así como una de las iniciativas educativas de referencia en España para impulsar la creatividad, la innovación social y la actitud emprendedora entre jóvenes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

Los equipos participantes han trabajado ideas para dar respuesta al reto de ¿Cómo innovar en el ámbito de lo social para mejorar el bienestar de las personas y su entorno?, con propuestas en las que la tecnología actúa como facilitadora para dar respuesta a retos reales: desde el cuidado de personas con Alzheimer o menores con TEA, hasta la prevención de incendios, la protección del entorno marino, la mejora de la seguridad vial el acceso a la educación para niños y niñas hospitalizados, la salud mental, la desconexión digital o el acceso a la vivienda.

Los jóvenes finalistas defenderán sus proyectos en un acto abierto al público ante un jurado compuesto por profesionales del ámbito empresarial y social. Las iniciativas serán evaluadas en base criterios como la creatividad, el impacto social, la viabilidad, el nivel de desarrollo y la capacidad de comunicar de comunicación del equipo.

El premio para el equipo ganador recibirá será una experiencia única: un viaje a Silicon Valley durante el mes de julio, donde participará en un programa exclusivo de creatividad y preincubación en el Imagine Creativity Center. Durante esta estancia, los estudiantes podrán trabajar en el desarrollo de su proyecto junto a expertos y conocer de cerca el ecosistema de innovación de empresas como Google, Apple, Netflix o Instagram.

Talento joven de toda España

Los equipos finalistas reflejan la diversidad del talento joven en España, con proyectos procedentes de distintas comunidades y enfocados a mejorar la vida de las personas desde múltiples perspectivas. Al mismo tiempo, constituyen una muestra de las inquietudes y preocupaciones de las nuevas generaciones, que buscan dar respuesta a los retos sociales actuales a través de la innovación.

Audicrea Challenge busca fomentar la innovación como motor de cambio, impulsa la cultura del esfuerzo y el espíritu colaborativo, y promueve el talento emergente en un entorno digital y motivador. Los jóvenes tienen a su disposición una plataforma para entrenar sus habilidades y convertirse en los líderes del futuro, preparados para afrontar los retos más importantes de hoy.

Desde su primera edición, cerca 16.000 estudiantes de toda España han formado más de 5.000 equipos, desarrollando proyectos para dar respuesta a retos sociales, medioambientales y culturales.

Una plataforma para impulsar la creatividad y el impacto social

Audicrea Challenge forma parte de Audicrea, la plataforma educativa de Audi que impulsa el progreso social a través del talento joven, la creatividad y la innovación.

Para Audi, el futuro es una cuestión de actitud. Su compromiso es generar progreso en la sociedad y contribuir a construir un mundo mejor, donde la sostenibilidad y la electrificación impulsen nuevas formas de movilidad.