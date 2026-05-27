Comunicae celebra ComuniConf 26 sobre comunicación corporativa, IA y reputación digital

Comunicae, plataforma de creación, distribución y análisis de notas de prensa y videonoticias, celebrará el próximo 3 de junio de 2026 la segunda edición de la ComuniConf, una sesión formativa y divulgativa dirigida a profesionales de la comunicación de grandes empresas, agencias y profesionales freelance que quieran comprender qué está ocurriendo en el sector y hacia dónde evoluciona la comunicación corporativa.

El evento tendrá lugar en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, en Barcelona, comenzará a las 15:00 horas (España) / 07:00 horas (México), se desarrollará durante tres horas y contará además con un espacio de networking final.

La cita será de acceso gratuito, con inscripción previa a través de https://info.comunicae.es/comuniconf-26, y podrá seguirse también en streaming, combinando así formato presencial y online en una propuesta híbrida pensada para ampliar su alcance entre profesionales de distintos mercados y zonas horarias.

Bajo el lema ‘IA, comunicación estratégica y reputación digital: todo lo que debes saber en 2026′, la segunda edición de ComuniConf se estructurará en tres grandes bloques temáticos: tendencias y actualidad en comunicación corporativa y reputación digital; marketing, comunicación y otras palancas de posicionamiento; y periodismo digital y medios de comunicación en la era de la inteligencia artificial.

El programa reunirá a voces destacadas del sector como Cristina Aced, María Díaz (Dircom & ESADE), Nerea Tubau (DiR), Carlota Gatius (202 Digital Reputation), Faustino Hernández (Colegio Juan Pablo II Parla), Jordi San Ildefonso (Metricool), e Ismael Nafría, entre otros. También participarán representantes de YouTube, Agencia EFE y agencias especializadas en comunicación y marketing digital como Raku y Cyberclick, en conversaciones orientadas a analizar casos reales, tendencias y retos concretos de la comunicación de marca.

Entre los contenidos que marcarán esta edición figuran las novedades y el impacto actual de la inteligencia artificial aplicada a la comunicación corporativa, la importancia de la comunicación como parte del comité de dirección, el papel de la comunicación en los eventos, la reputación como activo estratégico del negocio y el reto de conectar mejor con las audiencias a través de amplificadores como influencers, vídeo, redes sociales y nuevos formatos.

La jornada también servirá para presentar Comunicae Media, la nueva versión de la plataforma de Comunicae para periodistas, que facilita el acceso a notas de prensa revisadas, información corporativa y citas relevantes del ámbito empresarial.

Desde la organización subrayan que la iniciativa nace para acompañar a los profesionales de la comunicación en un contexto de cambio acelerado. «Nunca había sido tan fácil comunicar y, al mismo tiempo, tan difícil generar relevancia y credibilidad. Con la ComuniConf queremos reunir a profesionales que están viviendo esta transformación en primera línea para hablar, de forma práctica, sobre el presente y el futuro de la comunicación corporativa», señaló Nuno Bernardes, CEO de Comunicae.