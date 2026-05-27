DINOLANDIA consolida su gran éxito de público en El Bosque Encantado

Tras casi dos meses desde su apertura oficial, DINOLANDIA continúa registrando una extraordinaria acogida por parte del público, consolidándose como una de las experiencias familiares y de naturaleza más originales y sorprendentes del centro de España.

Ubicado dentro del singular Jardín Botánico El Bosque Encantado de San Martín de Valdeiglesias, Dinolandia permite a los visitantes adentrarse en un espectacular recorrido entre decenas de dinosaurios robotizados de tamaños imposibles integrados en plena naturaleza, en un entorno único rodeado de esculturas vegetales vivas, cascadas, senderos y jardines.

El éxito del nuevo espacio ha superado todas las expectativas iniciales, atrayendo a miles de familias que buscan una experiencia diferente donde naturaleza, aventura, arte vegetal y fantasía se unen en un mismo lugar.

Pero Dinolandia es solo una parte de la experiencia completa que ofrece El Bosque Encantado. El parque cuenta además con:

más de 300 esculturas vegetales vivas,

exposiciones de bonsáis,

colecciones de cactus y minerales,

laberintos,

cascadas y recorridos de agua pulverizada ideales para los meses de verano,

así como amplias zonas de descanso y restauración.

Al caer la noche, el parque se transforma además en uno de los espectáculos visuales más impactantes de España gracias a su famoso recorrido nocturno iluminado con millones de luces de colores, una experiencia mágica que ha convertido a El Bosque Encantado en uno de los jardines temáticos nocturnos más reconocidos del país.

Con esta nueva etapa marcada por la llegada de Dinolandia, El Bosque Encantado refuerza su posición como uno de los destinos de ocio familiar y naturaleza más originales de la Comunidad de Madrid, ofreciendo una experiencia única para visitantes de todas las edades. Ahora además se puede comprar la entrada durante todo el verano con un 15 % de descuento.

Más información:

www.bosqueencantado.net

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Dinolandia la gran aventura de esta primavera en El Bosque Encantado