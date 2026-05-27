Un informe de geomarketing de Mail Boxes Etc. revela el potencial de abrir una franquicia en Madrid

Según un informe de geomarketing desarrollado por Mail Boxes Etc. (MBE), la capital concentra actualmente más de 650.000 empresas y entidades activas, generando una demanda constante de soluciones logísticas, ecommerce, fulfillment y soporte operativo para empresas.

El análisis identifica áreas con más de 14.000 actividades económicas registradas y mercados potenciales superiores a 47.000 empresas B2B, reflejando el enorme dinamismo empresarial de Madrid y su capacidad para sostener modelos basados en servicios recurrentes para empresas.

Más allá del volumen empresarial, destaca la diversidad económica de la comunidad madrileña. Sectores como tecnología, ecommerce, clínicas privadas, servicios profesionales, retail especializado o compañías con actividad internacional conviven en un ecosistema que demanda soluciones logísticas y operativas cada vez más especializadas.

«Madrid reúne muchos de los factores que hoy buscan los modelos de negocio B2B: concentración empresarial, crecimiento del ecommerce, actividad internacional y una necesidad creciente de externalización logística y operativa», explica David Solé, Franchise Development Manager de Mail Boxes Etc.

El informe refleja cómo Madrid combina perfiles empresariales muy distintos dentro de un mismo mercado. Mientras algunas áreas concentran despachos profesionales, consultoras y servicios corporativos con una fuerte demanda de impresión y gestión documental, otras destacan por el crecimiento del ecommerce, las empresas digitales y la actividad logística internacional. Además, zonas estratégicas como el Corredor del Henares continúan reforzando su papel como uno de los principales núcleos logísticos y empresariales del país gracias a la presencia de compañías importadoras, exportadoras y operadores especializados.

Este contexto está impulsando el interés de perfiles emprendedores que buscan abrir franquicia en Madrid bajo modelos orientados al cliente empresa, especialmente en sectores vinculados a logística, ecommerce y servicios operativos para compañías.

La compañía continúa impulsando su expansión en Madrid apoyándose en análisis de geomarketing y estudios del potencial empresarial de diferentes áreas para garantizar la rentabilidad de las futuras franquicias.