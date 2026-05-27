Miami Fashion Week lanza con éxito la gala inaugural de los Virtual Fashion Awards en Queen Miami Beach

Miami Fashion Week (MIAFW) celebró con éxito sus primeros Virtual Fashion Awards el 21 de mayo de 2026 en Queen Miami Beach, presentados por la periodista ganadora de un Emmy, Lisa Petrillo. El exclusivo evento presencial reunió a líderes globales de la moda, diseñadores e innovadores en una velada dedicada a la creatividad, la tecnología y el futuro cambiante de la moda. Combinando experiencias físicas y digitales, la gala presentó tanto colecciones producidas como proyectos en desarrollo, destacando la fusión entre tecnologías emergentes y artesanía tradicional. Una exhibición en directo con modelos complementó las presentaciones virtuales de pasarela impulsadas por IA, creando una experiencia totalmente inmersiva para los asistentes.

El evento marca una de las primeras iniciativas de moda a gran escala en Miami dedicadas por completo a la narrativa de pasarela impulsada por IA y a experiencias inmersivas de moda digital.

A través de los Virtual Fashion Awards, Miami Fashion Week presentó una nueva plataforma que fusiona la exclusividad de una gala en vivo con el alcance global de la narrativa digital. La velada mostró una cuidada selección de diseñadores que presentaron desfiles virtuales impulsados por IA producidos por The Fashion Shows, culminando en una ceremonia de premios que reconoció la excelencia en innovación, narrativa de marca y dirección creativa.

Entre los diseñadores participantes se encontraban Ana+Maria, Beatriz de la Cámara, Brooke Wilder, Bymervedundar, Danfive by Daniela Ospina, Fiore, Jacqueline Then, Jhoan Sebastian Grey, Johnathan Hayden, Rene by RR, Seta Apparel, Shantall Lacayo, Vero Diaz, Yas Gonzalez y Yenny Bastida. Los finalistas seleccionados por el jurado fueron Beatriz de la Cámara, Yenny Bastida, Jhoan Sebastian Grey, Seta Apparel, ByMerveDundar, Yas Gonzalez, Johnathan Hayden, Jacqueline Then y Vero Diaz. Cada uno debutó con una presentación virtual impulsada por IA en entornos digitales inmersivos que ampliaban las posibilidades de los formatos tradicionales de pasarela. Como cierre especial, el Miami Fashion Institute presentó una colección cápsula conmemorando el 250 aniversario de Estados Unidos, aportando una dimensión de celebración y mirada al futuro al programa.

La estatuilla de premios de la velada, creada exclusivamente para la edición inaugural de los Virtual Fashion Awards por la escultora Ada Da Silva, aportó una identidad artística y coleccionable a la ceremonia, simbolizando la fusión entre moda, creatividad e innovación en el corazón de la plataforma.

El máximo galardón de la noche, Best Virtual Fashion Show, otorgó a Jhoan Sebastian Grey un codiciado espacio de pasarela en Miami Fashion Week (octubre de 2026), junto con mentoría, cobertura editorial en la revista anual de MIAFW, amplificación de marca, participación en el pop-up retail «Fitting Room by Miami Fashion Week» y presentaciones seleccionadas con profesionales de la industria. Otros reconocimientos incluyeron a Yas Gonzalez por Best Brand Narrative y a Vero Diaz por Best Creative Direction, recibiendo los ganadores presencia digital, amplificación en redes sociales e inclusión en la experiencia Fitting Room de octubre.

La velada incluyó un homenaje especial en presencia de Barbara Hulanicki, reconociendo su papel pionero en la democratización de la moda a través de la venta por catálogo décadas antes del auge del comercio digital. El momento sirvió como puente simbólico hacia el lanzamiento de «Fitting Room by Miami Fashion Week», una nueva aplicación de probador virtual que permitirá a los diseñadores participantes en los Virtual Fashion Awards y Miami Fashion Week ofrecer a los consumidores la posibilidad de probarse virtualmente y comprar directamente las colecciones a través de sus respectivas plataformas de comercio electrónico.

La gala rindió homenaje al reconocido diseñador afincado en Miami René Ruiz en reconocimiento a su prolongada contribución a la industria de la moda de Miami. Entre los asistentes destacados de la noche se encontraba el actor ganador del Oscar, Cuba Gooding Jr.

Los Virtual Fashion Awards fueron creados por Secundino F. Velasco, reconocido productor de televisión con una amplia trayectoria internacional, con la visión de crear una nueva plataforma global donde convergen moda, tecnología y narrativa.

Los Virtual Fashion Awards contaron con una colaboración estratégica con SCIRCLE, compañía especializada en creación de fragancias impulsadas por IA. A través de esta asociación con Miami Fashion Week, los asistentes experimentaron una innovadora fusión entre moda, tecnología y lujo. Los diseñadores participantes tuvieron acceso a crear fragancias personalizadas que traducían la esencia creativa, inspiración y narrativa emocional de sus colecciones en aromas, extendiendo así su visión artística hacia una nueva dimensión sensorial. Distribuido globalmente a través de MIAFW.

Los desfiles se estrenaron en directo en Queen Miami Beach y se retransmitieron simultáneamente en la web de Miami Fashion Week, ampliando el acceso a una audiencia digital global. Más allá de las presentaciones, los Virtual Fashion Awards sirvieron como plataforma para el desarrollo profesional y el reconocimiento de la industria.

Este evento histórico refuerza la visión más amplia de Miami Fashion Week de integrar la innovación digital con su consolidada plataforma física. La próxima edición de octubre (13-17 de octubre de 2026) volverá a reunir a diseñadores globales, líderes culturales e innovadores de la industria durante una semana completa de desfiles, experiencias y programación.

Sobre Miami Fashion Week®

Miami Fashion Week® (MIAFW) está reconocida oficialmente en el calendario Fashion Calendar Important Dates de la CFDA junto a Nueva York, Londres, París y Milán. Basada en la moda, el arte, la sostenibilidad y la innovación, MIAFW conecta continentes dando visibilidad a diseñadores latinoamericanos, grandes nombres internacionales y al propio talento creativo de Miami. Para más información sobre MIAFW 2026, visitar www.miamifashionweek.com y seguir @miamifashionweek.

Sobre Queen Miami Beach

Ubicado dentro del histórico Paris Theater, Queen Miami Beach se erige como un símbolo de elegancia y extravagancia, donde diseño atemporal, rica historia y arte culinario se unen para ofrecer una experiencia gastronómica incomparable. Para más información visitar queenmiamibeach.com o seguir la cuenta @queenmiamibeach.