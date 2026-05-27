La Semana Internacional de la Moda de Tenerife vuelve el próximo 4 de junio con más de 25 desfiles

Tenerife se convierte en referencia en el sector de la moda con la celebración de la Semana Internacional de la Moda que se celebrará del 4 al 7 de junio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Un punto de encuentro multisectorial de referencia en el mundo de la moda, mostrando las últimas tendencias en moda sostenible, artesanía, belleza y estilismo.

Tenerife volverá a colocarse a la vanguardia del sector como el mayor escaparate comercial de Canarias para mostrar las nuevas colecciones de moda y tendencias con el fin último de acceder a nuevos mercados comerciales.

La Semana de la Moda de Tenerife recoge el testigo de Feria Internacional de la Moda de Tenerife (FIMTE) con un proyecto renovado donde marcas comerciales, diseñadores, creativos, marcas nacionales e internacionales, participarán de manera directa, podrán mostrar sus tendencias de cara a la próxima temporada en el Recinto Ferial de Tenerife.

SIMTE 2026 llega como uno de los grandes encuentros dedicados a la moda, la creatividad y las nuevas tendencias, reuniendo a profesionales, marcas, diseñadores y amantes del sector en una experiencia única donde innovación y estilo se dan la mano.

El evento se convierte en un espacio de inspiración y conexión en el que la moda trasciende las pasarelas para convertirse en un punto de encuentro entre diseño, arte, imagen y cultura contemporánea. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de desfiles, exposiciones, presentaciones y experiencias vinculadas al universo fashion y creativo.

SIMTE 2026 apuesta por el talento emergente y la proyección de nuevas propuestas, creando un entorno dinámico donde conviven tendencias, networking y expresión artística.

Una cita imprescindible para descubrir el presente y el futuro de la moda en un ambiente lleno de creatividad, elegancia e innovación.

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SIMTE 2026