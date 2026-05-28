AOTEC 2026 convierte Sevilla en el laboratorio nacional de soberanía tecnológica, IA y resiliencia digital

La XIX Feria Tecnológica AOTEC 2026, organizada por la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones (AOTEC) , ha inaugurado este jueves en FIBES una edición marcada por la inteligencia artificial, la conectividad inteligente y el papel estratégico de los operadores locales en la nueva economía digital. Bajo el lema «Conectando innovación, IA y territorio», el encuentro consolida a Sevilla como uno de los grandes nodos estratégicos de innovación, soberanía tecnológica y transformación digital del sur de Europa. Tras casi dos décadas de crecimiento, ha reunido a más de 150 empresas tecnológicas, un panel científico-técnico de 80 expertos y una destacada representación institucional para abordar los principales desafíos del sector de las telecomunicaciones, la inteligencia artificial y la resiliencia digital.

La inauguración oficial del encuentro ha contado con la participación del vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García; el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía y presidente de la Agencia Digital de Andalucía en funciones, Jorge Paradela; y el presidente de AOTEC, Antonio García Vidal. Todos ellos coincidieron en destacar el papel estratégico de las infraestructuras digitales y de los operadores locales como motores de competitividad tecnológica, vertebración territorial y reducción de la brecha digital.

Durante su intervención, el vicepresidente de la CNMC, Ángel García, subrayó que «el futuro digital de España no se construye únicamente desde los grandes núcleos urbanos, sino también desde cada municipio, cada red local y cada operador que apuesta por su territorio», destacando además que los operadores integrados en AOTEC representan «una parte imprescindible de la solución» para garantizar una conectividad más equilibrada y competitiva.

Por su parte, Jorge Paradela anunció que la Junta de Andalucía lanzará este mismo año una nueva línea de ayudas, dotada inicialmente con un millón de euros, destinada a impulsar la transformación digital y la modernización tecnológica de las televisiones locales andaluzas. Según explicó, el objetivo es reforzar la competitividad de unos operadores que considera «fundamentales para la cohesión territorial y digital de Andalucía».

Durante su intervención inaugural, García Vidal reivindicó el papel de los operadores locales como agentes esenciales para democratizar la innovación y garantizar la cohesión digital del territorio.

«La tecnología solo tiene sentido si llega a las personas, si conecta territorios, si genera oportunidades y si reducen desigualdades»— Antonio García Vidal, presidente de AOTEC.

El presidente de la patronal subrayó además que el sector ha evolucionado desde un modelo centrado exclusivamente en conectividad hacia un ecosistema capaz de integrar soluciones avanzadas de inteligencia artificial, cloud, automatización y ciberseguridad para empresas y administraciones.

«Hablar de conectividad ya no es hablar únicamente de internet. Es hablar de competitividad económica, educación, telemedicina, industria, fijación de población e igualdad de oportunidades», señaló García Vidal durante su discurso.

La primera jornada de AOTEC 2026 ha recibido uno de los mayores respaldos institucionales de su trayectoria, con la presencia de más de 16 autoridades y representantes públicos vinculados a estrategias de transformación digital y conectividad territorial.

Entre ellas destacaron delegaciones de la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura y la Región de Murcia, encabezada por su director general de Transformación Digital, Javier Martínez Gilabert.

AOTEC Tech Forum: inteligencia artificial, ciberseguridad y redes inteligentes

Uno de los principales focos de actividad de la jornada ha sido el espacio especializado AOTEC Tech Forum, convertido en el núcleo de análisis técnico y estratégico del encuentro.

Durante las distintas sesiones se han abordado cuestiones ligadas al futuro marco regulatorio europeo del Digital Networks Act, la implantación de arquitecturas multicloud, la ciberseguridad industrial y la aplicación práctica de inteligencia artificial en la gestión avanzada de redes.

Las mesas de debate han analizado además la evolución del Edge Computing, las nuevas capacidades de automatización predictiva mediante IA, el despliegue de ecosistemas IoT y las exigencias regulatorias derivadas de normativas europeas como NIS2 o el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Networking estratégico y alianzas para el futuro digital

AOTEC 2026 continuará este viernes 29 de mayo con una segunda jornada orientada a potenciar el networking ejecutivo y la generación de alianzas tecnológicas. El programa pondrá el foco en encuentros B2B, proyectos de coinversión en infraestructuras inteligentes, despliegues de redes privadas 5G y nuevos modelos de servicios digitales basados en cloud e inteligencia artificial.

Entidades y empresas que respaldan AOTEC 2026

El evento cuenta con el respaldo de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y de la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (FENITEL). En el plano empresarial, la feria cuenta con el patrocinio de las principales compañías tecnológicas y operadoras del ecosistema digital español, entre ellas Adamo Wholesale, Aire Networks, Alea, AMC Global Media, ASTEO, Bluevía, Cablemóvil, DE-CIX, Elanta, HispaSat, Huawei, KCEP, Lemonvil, Likestelecom, Onivia, Optare Solutions, Praxedo, PTV Telecom, Tenda, Totem y Vodafone. La solidez técnica del foro está respaldada por entidades como ASOTEM, la Cámara de Comercio de Sevilla, COITTA/AAGIT, COITAOC, la European Local Fiber Alliance (ELFA) y la Red Iberotec, consolidando a la feria como uno de los grandes espacios de reflexión tecnológica del calendario nacional. Esta edición cuenta con Inolvidable FM como media partner.