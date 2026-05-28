Los bancos europeos afrontan un nuevo ciclo marcado por el riesgo crediticio

El sector bancario europeo ha vivido su mejor ejercicio en décadas, impulsado por el regreso de los tipos de interés, la recuperación de márgenes y una fuerte revalorización bursátil. Sin embargo, el contexto de 2026 apunta a una nueva etapa en la que el mercado ya no premiará simplemente la exposición al sector, sino la capacidad de cada entidad para gestionar el riesgo y sostener su rentabilidad en un entorno más incierto.

El índice EURO STOXX Banks cerró 2025 con una subida del 76 %, su mejor comportamiento histórico, consolidando el regreso del sector financiero al centro del interés inversor tras años marcados por tipos negativos, baja rentabilidad y valoraciones deprimidas.

Ahora, con un entorno geopolítico más complejo, inflación persistente y un Banco Central Europeo que ha pausado su ciclo de recortes, el foco se desplaza desde el crecimiento de beneficios hacia la resiliencia operativa y la calidad del negocio.

Un sector que sigue mostrando fortaleza financiera

Los grandes bancos europeos continúan presentando resultados sólidos. BNP Paribas cerró 2025 con un beneficio récord de 12.200 millones de euros, mientras que Banco Santander alcanzó los 14.100 millones y reforzó su política de retorno al accionista mediante dividendos y recompras.

ING, por su parte, sigue destacando por la calidad de su modelo de negocio y por una creciente contribución de ingresos por comisiones que reduce su dependencia del margen financiero tradicional.

Estos resultados reflejan la fortaleza del sector, aunque también evidencian que el ciclo favorable impulsado por la subida de tipos podría estar entrando en una fase más madura.

Del rally generalizado a la selección individual

El fuerte comportamiento del sector en 2025 respondió principalmente a la normalización monetaria tras años de tipos cero, al repunte de la actividad corporativa —especialmente en fusiones y adquisiciones— y a una fuerte recuperación desde niveles históricamente deprimidos de valoración.

Sin embargo, el escenario ha cambiado. La persistencia de la inflación, impulsada en parte por el encarecimiento energético derivado de la tensión geopolítica en Oriente Medio, ha modificado las expectativas del mercado sobre la política monetaria europea.

Aunque unos tipos más elevados sostienen los márgenes bancarios durante más tiempo, también incrementan los riesgos de desaceleración económica, deterioro del crédito y presión sobre determinados balances corporativos.

En este contexto, Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 Iberia, S.L. (agente vinculado de Freedom Finance Europe Ltd. en España), considera que la clave ya no está únicamente en los beneficios actuales del sector, sino en cómo se preparan las entidades para el siguiente tramo del ciclo.

«La clave no está solo en cuánto están ganando los bancos hoy, sino en qué están haciendo para protegerse mañana. El endurecimiento de los criterios de crédito a empresas es una señal adelantada de que el propio sector se está preparando para un entorno más exigente, marcado por energía más cara, menor crecimiento y mayor presión sobre algunos balances corporativos. En 2025 el mercado premió prácticamente a todo el sector bancario europeo; en 2026 probablemente premiará más la capacidad de cada entidad para gestionar el riesgo antes de que aparezca en la morosidad», explica.

Valoraciones atractivas, pero con menos margen para errores

A pesar del fuerte rally, el sector sigue mostrando valoraciones relativamente moderadas frente a otros segmentos del mercado. Muchos bancos europeos continúan cotizando con múltiplos PER inferiores a 8 o 9 veces beneficios y mantienen rentabilidades sobre capital de doble dígito.

Sin embargo, el mercado considera ya descontada la tesis principal que impulsó al sector entre 2022 y 2025: la recuperación del margen financiero gracias al cambio de política monetaria.

Ahora, los inversores analizan con mayor profundidad la calidad y sostenibilidad de los beneficios, la fortaleza del capital, la diversificación de ingresos y la capacidad de cada entidad para mantener una rentabilidad sostenible en un entorno macroeconómico más complejo.

En este nuevo contexto, las entidades con modelos de negocio diversificados y menor dependencia del margen de intereses parecen mejor posicionadas que aquellas más expuestas a un único motor de rentabilidad.

Riesgos que marcarán la evolución del sector

El principal foco de atención para el mercado es el posible deterioro de la calidad crediticia si el crecimiento económico europeo pierde tracción.

A ello se suman otros factores que podrían aumentar la presión sobre el sector, como la persistencia de una inflación energética elevada, un posible endurecimiento regulatorio en materia de capital, una menor actividad corporativa y la prolongación de tensiones geopolíticas.

Además, el comportamiento de los futuros sobre dividendos bancarios apunta a una mayor cautela del mercado respecto a la sostenibilidad de los retornos actuales.

Un sector aún fuerte, pero menos homogéneo

El sector bancario europeo sigue siendo uno de los segmentos más sólidos del mercado europeo en 2026, con niveles elevados de rentabilidad y políticas de retorno al accionista atractivas.

Sin embargo, la inversión en el sector ya no responde a una tesis uniforme como hace apenas un año. La nueva fase del ciclo exige una aproximación más selectiva, centrada en la capacidad específica de cada entidad para navegar un entorno macroeconómico más complejo, preservar la calidad de sus balances y sostener su rentabilidad a medio plazo.