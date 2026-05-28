Caldwell refuerza sus capacidades en servicios financieros y fintech con la incorporación de Alex Langridge

La firma de búsqueda de ejecutivos Caldwell (TSX:CWL)(OTCQX:CWLPF) anunció hoy la incorporación de Alex Langridge como socio en la práctica de Servicios Financieros de la firma. Con sede en Londres, Langridge asesorará a clientes de los sectores de servicios financieros y fintech en nombramientos de altos ejecutivos y consejos de administración, planificación de sucesión, diseño organizativo y contratación de liderazgo transformacional.

Langridge aporta más de 20 años de experiencia en búsqueda de ejecutivos y asesoramiento de liderazgo, colaborando con bancos, aseguradoras, fintechs y empresas respaldadas por capital privado y venture capital en Reino Unido y la región EMEA. Es especialmente reconocido por incorporar líderes de P&L, operaciones, áreas comerciales, producto, tecnología y digital en funciones transformacionales de alto impacto, así como por ayudar a los clientes a construir equipos directivos diversos y preparados para el futuro en mercados de rápida evolución.

«Alex es un asesor muy respetado con una profunda experiencia en la intersección entre servicios financieros, tecnología y fintech», afirmaron Paul Heller y Glenn Buggy, socios directores globales de la práctica de Servicios Financieros de Caldwell. «Su capacidad para asesorar a clientes sobre necesidades de liderazgo transformacional en banca, pagos, seguros y servicios financieros digitales lo convierte en una incorporación excepcional para nuestro equipo. Alex combina un sólido conocimiento sectorial con un enfoque de asesoramiento estratégico y reflexivo que encaja estrechamente con la forma en que Caldwell colabora con clientes a nivel global».

A lo largo de su carrera, Langridge ha asesorado a compañías del FTSE 100 y FTSE 250, instituciones financieras globales y empresas de alto crecimiento respaldadas por inversores en procesos de contratación ejecutiva y de consejos de administración. Ha desarrollado prácticas de liderazgo fintech y digital en múltiples firmas de búsqueda de ejecutivos y ha realizado procesos relacionados con liderazgo en tecnología, operaciones, producto, ciberseguridad, áreas comerciales y dirección general. Su trabajo incluye asesorar a empresas en fase avanzada de crecimiento, bancos challenger, aseguradoras, bolsas, plataformas de pagos y organizaciones respaldadas por capital privado en sucesión de liderazgo y efectividad organizativa.

Antes de incorporarse a Caldwell, Langridge lideró la práctica de servicios financieros en una firma de asesoramiento de liderazgo centrada en banca, fintech, seguros y empresas respaldadas por inversores. Anteriormente en su carrera, desarrolló y dirigió capacidades de búsqueda en tecnología, digital y fintech dentro de firmas especializadas de executive search y también trabajó internamente para una fintech de alto crecimiento. Comenzó su carrera en funciones de investigación apoyando a clientes de servicios financieros y executive search en Londres.

Langridge posee un máster en lenguas modernas por la Universidad de Oxford y habla francés y alemán. También es associate partner en The FinTech & Payments Advisory Network e inversor y asesor activo dentro del ecosistema fintech del Reino Unido.

«El nombramiento de Alex refleja nuestra continua inversión en expandir globalmente las capacidades de Caldwell en servicios financieros y fintech», afirmó Chris Beck, CEO de Caldwell. «La convergencia entre servicios financieros, tecnología y transformación digital está redefiniendo las necesidades de liderazgo en toda la industria, y Alex aporta experiencia, conexiones de mercado y una perspectiva que abarca desde el consejo de administración hasta las startups para ayudar a los clientes a navegar esta evolución. Su incorporación refuerza aún más nuestra posición en Londres y en mercados internacionales clave, y estamos encantados de darle la bienvenida al equipo».

Sobre Caldwell

Caldwell es una firma de búsqueda de ejecutivos de élite en la que confían tanto compañías consolidadas como empresas orientadas al crecimiento. Durante más de 50 años, la firma ha colaborado con clientes para diseñar y construir equipos extraordinarios. Sus socios no solo colocan líderes: desafían supuestos, impulsan estrategias y priorizan el encaje a largo plazo. Construida a través de clientes recurrentes y recomendaciones, Caldwell ofrece claridad y resultados sin arrogancia ni atajos. Para los clientes que buscan sustancia por encima de escala, Caldwell es la voz confiada que escucha y lidera. «En Caldwell, nuestro propósito es su misión».

Las acciones ordinarias de Caldwell cotizan en la Bolsa de Toronto (TSX:CWL) y se negocian en el mercado OTCQX (OTCQX:CWLPF). Para más información, visitar www.caldwell.com.