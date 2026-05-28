El Madrileño: el regreso de la cervecería de siempre al Bernabéu

La zona del Bernabéu renueva un punto caliente con la llegada de El Madrileño, una cervecería que recupera la esencia de los bares de toda la vida y la traslada al presente con una propuesta clara: producto de calidad, servicio cuidado y un ambiente conectado con el ritmo de la zona.

Ubicado en el entorno del estadio, el proyecto nace con una clara vocación de barrio. Un espacio pensado para convertirse en un habitual, donde el aperitivo, el menú entre semana o una cerveza al salir del trabajo encuentran su lugar de forma natural, sin artificios. Concebido para quienes valoran los sitios a los que siempre apetece volver, más ligados a las costumbres que a las modas, El Madrileño busca convertirse en punto de encuentro tanto para vecinos como para las empresas de la zona.

La propuesta gastronómica se mueve en un terreno reconocible: clásicos de la cervecería madrileña bien ejecutados, donde el producto marca la diferencia. Gildas, ensaladilla, conservas, chacinas, etc. bocados que no buscan reinterpretarse, sino hacerse como deben, en el momento adecuado y con sentido. Una carta pensada para compartir, picar y acompañar la ronda.

El ambiente se construye de forma natural, especialmente en días de partido o grandes eventos, cuando el local se convierte en punto de encuentro. Pero más allá de esos picos, funciona en lo cotidiano: en la pausa del mediodía, en la cerveza rápida o en ese plan improvisado que se alarga sin darse cuenta.

La oferta líquida refuerza ese carácter: cerveza bien tirada -con Mahou como referencia-, vermut, vinos y copas que acompañan sin complicaciones. Una selección coherente, pensada para sostener un consumo clásico y reconocible.

La propuesta responde a una forma concreta de entender la cervecería: la de los bares de siempre. Un espacio que entiende el valor de lo sencillo cuando está bien hecho y que se integra en la vida del barrio con naturalidad. Lejos de desplazarse hacia otros registros, se mantiene fiel a una propuesta clara y reconocible desde el inicio.

Sobre El Madrileño

El Madrileño es una cervecería ubicada en la zona del Bernabéu que recupera la esencia de los bares de siempre desde una propuesta centrada en el producto, el servicio y un ambiente conectado con el ritmo de la zona. Su fundador, Nacho Horcajada, creó el proyecto con una idea clara: volver a lo esencial y reivindicar el bar como un espacio cotidiano, reconocible y bien ejecutado, en línea con una tendencia que recupera el valor del bar tradicional en la ciudad. El Madrileño recupera además el imaginario de una barra reconocible para toda una generación, actualizándola al ritmo al que evoluciona el barrio. Pensado como un espacio de uso diario, pone el foco en la barra y la terraza, con una carta de clásicos pensados para compartir. Una propuesta que entiende el valor de la cercanía y la calidad, y que se integra de manera natural en la vida del barrio.